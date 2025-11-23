Una ruta senderista en Jaén repleta de esculturas y poemas: termina en unos jardines franceses de los años 20

La capital de Jaén cuenta con una hermosa ruta de senderismo que parte desde la propia Catedral y recorre uno de los parajes naturales más emblemáticos de la provincia en el que, además de una amplia riqueza natural, se pueden contemplar esculturas, poemas y un jardín francés de los años 20.

Este sendero que se puede realizar de forma totalmente gratuita es la Vía Verde de Jabalcuz, una ruta lineal de poco más de seis kilómetros de extensión y escasa dificultad que se ha convertido en una de las mejores opciones de ocio al aire libre para las familias jiennenses.

Se estima que su trayecto de ida se puede realizar en poco más de una hora, a lo que seguiría el mismo recorrido de seis kilómetros para regresar al Centro de la capital.

Vía Verde de Jabalcuz, en Jaén, una ruta de senderismo con esculturas, poemas y un jardín francés / Wikiloc

Este camino arranca desde la propia Catedral de Jaén, en la reconocida Plaza de Santa María, tras lo que habrá que pasar por algunos de los monumentos más emblemáticos de Jaén, como el convento Santa Teresa de Jesús y el Camarín de Jesús. Tras esto, se llegará a la rotonda Lola Torres, al barrio del Almendral y el Seminario hasta bajar al nacimiento de Fuente la Peña y sus Lavaderos, donde las vecinas de Jaén acudían antaño a lavar la ropa.

Los principales enclaves por los que pasa esta ruta senderista de Jaén

El siguiente paso será comenzar una pendiente hacia la ermita del Cristo de Charcales o del Arroz, situada junto a la conocida vía Ferrata de Fuente de la Peña. Tras continuar el camino, se llegará a un área de descanso sobre un puente de madera junto al Ojo de Buey, uno de los lugares más emblemáticos de la zona, formado por una fractura en la pared de roca que expulsa un amplio caudal de agua tras las intensas lluvias.

Un recorrido repleto de naturaleza que, además, está salpicado de diferentes esculturas instaladas al aire libre del artista José Ríos. Unas creaciones realizadas con piedra, madera, metal y materiales naturales para homenajear a los oficios más tradicionales, la cantería, las labores agrícolas, la cal, el paisaje kárstico, los fósiles o los primeros habitantes, entre otros aspectos.

Poemas durante este sendero que parte del Centro de Jaén

Además, durante la ruta también se transita por el Camino de los Eremitas, en el que se han instalado poemas durante el trayecto que discurre entre el ojo del Buey y Jabalcuz en una iniciativa conocida como Pasos Con-Versos.

Tras esto, es momento de continuar ascendiendo con suavidad, lo que permite disfrutar de las mejores vistas de la provincia, con una panorámica privilegiada del Cerro Almodovar, la Sierra de Jaén, Pandera, Grajales, Sierra Mágina y la Cresta del Diablo.

Una vez que se ha superado esta subida, es momento de bajar por una carretera sin salida de la que sale un camino de cemento hacia la zona de escalada conocida como Regunchillo, lo que acaba llevando a la urbanización Bella Vista, una zona de casas adosadas.

Unos jardines franceses y un antiguo balneario en esta ruta de Jaén

Finalmente, se accede a los jardines de Jabalcuz, unos jardines franceses diseñados en 1926 por Cecilio Rodríguez Cuevas, un paisajista que también creó la Rosaleda de Retiro en Madrid. Este enclave cuenta con fuentes, estanques, cenadores, bosques de bambús y toda clase de vegetación exótica propia de un jardín francés, que se puede visitar de forma gratuita.

Vía Verde de Jabalcuz, en Jaén, una ruta de senderismo con esculturas, poemas y un jardín francés / Wikiloc

Estos jardines forman parte del antiguo balneario de Jabalcuz, cuyos antecedentes se remontan al siglo XVII y que permiten ver las ruinas de un enclave que fue muy visitado y lleno de vida durante la época. Tras esto, será momento de arrancar el camino de vuelta que finaliza, una vez más, en la Catedral de Jaén, y que convierte esta ruta en una de las más completas y transitadas de la provincia.