Un brusco descenso de temperaturas despedirá noviembre y activa avisos amarillos en Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado para la jornada de este lunes, 24 de noviembre, los avisos de nivel amarillo en Almería y Granada, por fenómenos costeros y fuertes vientos, junto con la provincia de Jaén.

La última semana de noviembre estará marcada por un nuevo descenso térmico en buena parte del país. Según las previsiones meteorológicas, varias masas de aire frío procedentes de latitudes altas volverán a entrar en la Península, dejando un ambiente plenamente invernal en numerosos puntos.

El arranque de la semana estará acompañado por un episodio de lluvias, especialmente el lunes, jornada en la que se esperan precipitaciones generalizadas.

A partir del martes, el protagonismo lo tomarán las temperaturas: la entrada de aire frío favorecerá la aparición de heladas en amplias zonas del interior peninsular, especialmente en áreas de la meseta norte, el sistema Ibérico y los valles interiores del noreste. En algunos puntos, los valores mínimos podrían situarse varios grados por debajo de cero.

En la provincia Granada, el nivel amarillo hará acto de presencia también desde las 12:00 horas hasta última hora del día en las comarcas de Guadix y Baza, Nevada y Alpujarras, donde se esperan rachas de viento máximas de hasta 70 kilómetros por hora y la costa granadina, con rachas máximas de 80 km/h y habra fenómenos costeros

Pasando por Jaén, solamente se activará el aviso amarillo en la comarca de Cazorla y Segura desde las 12:00 horas hasta la medianoche, donde el viento alcanzará máximas de 70 km/h.

En cuanto al resto de Andalucía, la jornada contará con la presencia de cielos nubosos de nubes altas, aumentando a cubiertos a lo largo de la mañana y con precipitaciones débiles durante la segunda mitad del día, más intensas y probables en las sierras. Se registrarán temperaturas mínimas en ascenso; máximas en ligero ascenso en los litorales y en el valle del Guadalquivir, en descenso en el resto.

Semana con mucho frío

Este nuevo episodio invernal confirma la tendencia de un mes de noviembre más frío de lo habitual tras el paso de varios frentes atlánticos y la llegada recurrente de masas de aire polar. Las autoridades recomiendan extremar la precaución en carretera por la posible formación de placas de hielo en las primeras horas del día.

Las temperaturas volverán a sufrir un brusco descenso a partir del martes. Ese día, las máximas caerán entre 2 y 6 grados en amplias zonas del norte del país. El bajón térmico se extenderá el miércoles hacia el sur y será aún más acusado en áreas del interior y del noreste, donde se esperan descensos adicionales de hasta 4 grados.

Con este desplome, ciudades como Oviedo, Burgos, Valladolid, Guadalajara o Teruel se moverán en torno a los 10 ºC o incluso por debajo. En cambio, localidades como Badajoz, Barcelona o Córdoba mantendrán valores por encima de los 15 ºC, mientras que en Sevilla, Málaga y Valencia aún podrán superarse los 20 ºC durante el martes.