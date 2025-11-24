Guerra entre clanes en Granada: los Mocos y los Muos, en el punto de mira tras un apuñalamiento
Un integrante del clan de los Mocos ha resultado herido grave tras recibir varias puñaladas en Santa Fe
Un miembro del clan de los ‘Mocos’, una conocida familia de Granada vinculada al cultivo de marihuana y a diversos delitos, permanece hospitalizado en estado grave tras ser apuñalado en varias ocasiones durante una agresión ocurrida en una discoteca de Santa Fe (Granada) la pasada madrugada.
Investigación de la Guardia Civil
Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, los hechos se registraron durante la madrugada del pasado sábado cuando, por causas que no han trascendido, una persona recibió varias puñaladas.
La Policía Judicial de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación, sin que de momento se hayan registrado detenciones.
Contexto del conflicto entre clanes
Fuentes próximas al caso han detallado a EFE que el herido es un miembro del clan de los 'Mocos', vinculado con el cultivo y la venta de marihuana en el distrito Norte de Granada capital, y relacionado también con amenazas, retenciones o tiroteos.
Los primeros datos apuntan a que el autor o autores del ataque, que se habría producido por la espalda, están vinculados al clan de los 'Muos' y podría responder a enfrentamientos previos.
El servicio de emergencias 112 de Andalucía no recibió ninguna llamada de alerta vinculada a los hechos, por lo que la víctima debió contar con compañía que lo trasladó hasta un hospital de Granada capital en el que continúa ingresado con lesiones en el tórax y el abdomen.
- La localidad de Jaén con una ciudad escondida a sus pies: está repleta de pasadizos subterráneos
- Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
- La investigación de la UCO en Almería se extiende a contratos de 2016 y alcanza la etapa de Gabriel Amat al frente del PP
- Cómo pedir el bono social térmico de la Junta de Andalucía: requisitos, tramitación y cuantía
- El invierno se adelanta en Andalucía con una masa de aire ártico: ¿hasta cuándo durará el frío extremo?
- Aemet lo confirma: llegan dos días de lluvias en Andalucía y después vuelve el frío intenso a estas provincias
- No te digo ná. Y te lo digo to': el PP de Juanma Moreno encuentra en Almería su primer escándalo de corrupción
- El Papa aparta al obispo de Cádiz tras la denuncia por pederastia: el obispo auxiliar de Sevilla se hará cargo de la diócesis