Sucesos

Investigan el crimen de una mujer de 72 años en su vivienda de El Puerto

El cuerpo de la mujer fue hallado a mediodía de este domingo en el interior del chalé donde residía en Valdelagrana

Coche de la Policía Nacional

Coche de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL

El Correo

El Correo

Sevilla

La Policía Nacional investiga el hallazgo, este domingo 23 de noviembre, del cadáver de una mujer de 72 años con signos de violencia dentro de su vivienda situada en Valdelagrana, en El Puerto de Santa María, un suceso que ha generado gran inquietud en la zona.

Hipótesis inicial: robo en la vivienda

El cuerpo de la mujer fue hallado a mediodía de este domingo en el interior del chalé donde residía en Valdelagrana, según avanza Diario de Cádiz, que apunta que la víctima estaba divorciada desde hacía muchos años y la investigación descarta en principio la violencia de género y se inclina por la hipótesis del robo.

Autopsia y líneas de investigación

En este sentido, ha añadido la posible aparición de signos de estrangulamiento. Será la autopsia, que se realiza este lunes, quien determine las causas de la muerte. No obstante, la Policía ha señalado que la investigación es confidencial.

