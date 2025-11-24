La “Mejor hamburguesa de España” es andaluza, con carne premium, polvo de diamante y oro rosa

La “Diamante Azul”, la propuesta más llamativa del restaurante cordobés Nolito’s, se ha coronado como la “Mejor hamburguesa de España 2025” tras imponerse en la final de la 6ª edición de The Champions Burger, celebrada durante 18 días en la Comunidad de Madrid, un certamen que este año ha batido récords de participación y asistencia.

Competición nacional de hamburguesas

Ha sido una final muy disputada en la que las 24 mejores burgers de España han competido por alzarse con el título nacional, después de una intensa competición de diez meses que ha recorrido más de 50 ciudades de 16 comunidades autónomas en una edición histórica. En total, han participado más de 300 hamburgueserías y han visitado el certamen casi seis millones de personas. El público asistente ha vuelto a ser el protagonista y ha sido el encargado de elegir la hamburguesa ganadora gracias a sus valoraciones y votaciones.

En concreto, la propuesta vencedora, la “Diamante Azul”, ha sido una de las más destacadas y originales durante todo el festival. Una atrevida elaboración gracias a su pan brioche azul, con polvo de diamante y oro rosa, fat smash madurado de carne prémium, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, chédar, beicon crujiente, mayonesa ahumada y salsa especial Emmy.

Los ganadores del restaurante Nolito's. / El Correo

La segunda posición ha sido para el restaurante también cordobés Godeo, con la “Royale Gold Final Edition”, que se había mantenido en las primeras posiciones durante toda la ruta. La receta ha vuelto a conquistar por su pan brioche cubierto de oro comestible, carne de chuletón, pastrami y costillar de ternera cocinado a baja temperatura durante 48 horas, mermelada de cecina, crema agria ahumada, beicon bits y salsa Emmy.

Completa el tercer puesto la propuesta “La Gamberra 3.0”, de los sevillanos Street Food. Con una versión renovada de su buque insignia “La Gamberra 2.0”, ha conseguido hacerse un hueco en el podio. Esta elaboración incluye una combinación irresistible de pan relleno de mozzarella y rebozado en Doritos Bits, carne fat smash, costilla ahumada, queso chédar, salsa Gamberra y beicon bits caramelizados.

La ceremonia de entrega de premios ha sido conducida por el director de Comunicación del festival, José Morales, y ha contado también con la participación de la concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad del Ayuntamiento de Leganés, Almudena González, y Alfonso Ortega, más conocido como @cocituber.

Nacho Martínez-Medina, CEO de The Champions Burger, ha destacado que “esta edición se ha convertido en un auténtico fenómeno gastronómico. La acogida del público ha superado cualquier expectativa y refuerza nuestro compromiso con la creatividad, un producto de máxima calidad y una experiencia cada vez más cuidada. Ya hemos cruzado fronteras y lo vamos a seguir haciendo. Estamos diseñando la próxima ruta y puedo decir que vamos a volver a sorprender, y a lo grande”.

El festival seguirá abierto en Leganés hasta este domingo 23 de noviembre, para que el público asistente pueda disfrutar y probar las mejores hamburguesas de España 2025.

La “Mejor hamburguesa de Europa” se elige en Barcelona

Este año The Champions Burger vuelve a apostar por su formato internacional y celebrará la final europea en el Fòrum de Barcelona del 27 de noviembre al 14 de diciembre. Durante 19 días, las mejores burgers del país competirán en la Ciudad Condal, junto a una sorprendente selección internacional de restaurantes procedentes de Andorra, Alemania, Italia, Portugal, Reino Unido y Suecia, que aportarán diversidad y creatividad al certamen.

Será el público, de nuevo, quien decida cuál es la “Mejor hamburguesa de Europa”.