Así será la sorprendente nueva temporada de Sierra Nevada: más nieve, más luz y un estreno gastronómico

Las administraciones y organismos públicos ultiman estos días la coordinación del protocolo de apertura de la temporada de esquí en Sierra Nevada, cuya puesta en marcha está prevista para el 29 de noviembre, con el objetivo de garantizar un inicio seguro, fluido y plenamente operativo.

El Ayuntamiento de Monachil, término municipal en el que se ubica la estación invernal granadina, ha albergado el encuentro en el que han participado representantes de la Junta de Andalucía, la Subdelegación del Gobierno, Cetursa, Guardia Civil, el Parque Natural de Sierra Nevada y la Policía Local del municipio, ha informado el Consistorio en una nota.

Esta reunión ha servido para sentar las bases de cara a la apertura de la estación de esquí de Sierra Nevada en su temporada de otoño, en la que se han abordado aspectos como la seguridad, el tráfico o la información al usuario, entre otros.

Se han explicado y analizado los distintos apartados que incluye el protocolo entre los organismos públicos que coordinan la operatividad ante la apertura de la estación.

El alcalde de Monachil, José Morales, ha destacado la "perfecta" coordinación entre todas las administraciones implicadas, lo que redundará a prestar un mejor servicio a los vecinos y visitantes de cara al inicio de la temporada.

Novedades de Sierra Nevada esta temporada

Las novedades de Sierra Nevada para esta temporada pasan por la instalación de dos nuevas alfombras de iniciación de mayor capacidad, el refuerzo del sistema de nieve producida con doce nuevos cañones y un novedoso sistema de producción de nieve en contenedor cerrado que ha permitido que el complejo de actividades Mirlo Blanco esté "ya prácticamente operativo para deslizarse con trineos y roscos neumáticos".

Igualmente, desde Cetursa añaden: "Sierra Nevada dispone de tres nuevas máquinas pisapistas esta temporada, en los próximos días quedará renovada la iluminación de las pistas de El Río Maribel para el esquí nocturno de los sábados y está prácticamente lista la nueva galería de acceso al telecabina Borreguiles".

En cuanto a restauración destaca la novedad de la temporada con la inauguración del nuevo restaurante Nevasol que, tras tres años fuera de servicio, volverá a prestar sus servicios junto al telesilla Veleta, en el corazón de Borreguiles, con una nueva oferta gastronómica de la mano de Covap.