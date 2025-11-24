Obras "inminentes" en Matalascañas: la pérdida de arena amenaza la supervivencia de la playa

La pérdida de arena en la playa de Matalascañas se ha convertido en una pesadilla. El Ayuntamiento de Almonte habla de una situación "extrema" en el litoral. Socavones, movimientos de arena, rocas o destrozos en el paseo marítimo se convierten en el paisaje habitual en la localidad onubense tras cada temporal. El Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha confirmado que las obras son "inminentes"

El regidor almonteño ha planteado esta problemática sobre la mesa en la reunión del Consejo de Participación de Doñana que se ha celebrado este lunes. Esta no es una denuncia nueva y la situación puede afectar de forma directa al parque nacional. Cada temporal supone un quebradero de cabeza para el Ayuntamiento, que ha exigido respuestas al Miteco.

Encuentro del Consejo de Participación de Doñana. / M. G.

El responsable de la Oficina Técnica de Doñana, Emilio Rodríguez, ha expuesto las novedades del Marco Medioambiental de Actuaciones para Doñana del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y ha asegurado que el inicio de las obras en Matalascañas es "inminente". Aunque no ha especificado una fecha concreta, sí que ha puesto sobre la mesa la importancia de la recuperación de la funcionalidad de la playa.

Los problemas del Espigón Juan Carlos I

"La última noticia es que las obras estaban para licitarse", explica a El Correo de Andalucía el concejal de Playas de Almonte, Tomás Ruiz. El responsable local lamenta que estos trabajos son solo "un parche" y que el verdadero problema se debe al Espigón Juan Carlos I, situado en la ría de Huelva desde los años 80. Una infraestructura que no solo afecta a Matalascañas, sino que perjudica a otros enclaves del litoral onubense.

La medida se enmarca en la estrategia integral del Gobierno de España en el Espacio Natural de Doñana, ya que está incluida en la Línea 5 de Recuperación y Naturalización del Dominio Público Marítimo-Terrestre. El Miteco se comprometió con el municipio almonteño a hacer una aportación de 700.000 metros cúbicos de arena para proteger a la zona urbanizada de los temporales.

Estos trabajos suponen una inversión de seis millones de euros que el Ayuntamiento almonteño espera desde hace meses. El pasado 11 de noviembre el Ministerio anunció que había firmado el contrato con la empresa adjudicataria y explicó que los trabajos buscan añadir arena y mejorar los dispositivos de retención de la misma en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Duración de las obras

Los trabajos se extenderán durante cuatro meses, por lo que la idea es que todo esté listo de cara a la temporada alta, que comienza con la Semana Santa y la Feria de Abril. Uno de los planes claves es la remodelación de nueve de los actuales espigones para recuperar su capacidad de retención de arena. La remodelación consiste en el recrecimiento de los primeros 50 metros de cada espigón.

Pese a todo, el Ayuntamiento no cree que la aportación de arena, que consideran necesaria, sea suficiente para evitar la erosión que padecen sus playas y exigen una estrategia global para frenar la situación. Así, no entienden la necesidad de, en plena temporada de temporales y borrascas, "trabajar ahora sobre las infraestructuras para subsanarlo cuando no sabemos cómo va a afectar el temporal".

En la reunión, Rodríguez ha destacado la "buena marcha" de las distintas medidas de esta hoja de ruta del Gobierno central, que ha movilizado ya en torno al 44% del presupuesto: 172,5 millones de euros de los 393 millones totales que el MITECO prevé invertir en el territorio. Un presupuesto actualizado, que supone un incremento respecto al inicial, de 356 millones.