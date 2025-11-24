El fenómeno 'OT' arrasa de nuevo: Operación Triunfo 2025 llevará su gira por Andalucía
Son cuatro las ciudades andaluzas que podrán disfrutar de los conciertos de los 'triunfitos' en 2026
Más de dos décadas lleva Operación Triunfo como un fenómeno cultural con el que público de todas las edades de diferentes generaciones disfrutan. Este trampolín con el que muchas de las estrellas españolas han salido a la fama, como David Bisbal, Aitana o Manuel Carrasco, ha vuelto con mucha fuerza este 2025 gracias a Prime Video, donde además se puede ver el directo de 24 horas y acompañar a los cantantes mientras preparan sus actuaciones.
Estos nuevos dieciséis triunfitos han llevado la magia al plató con la atención de millones de espectadores llenos de nostalgia y amor por la música. Ahora dan el paso de actuar en la academia a cantar en una gira nacional que es la más ambiciosa hasta el día de hoy. Para estar a la altura, van a contar con coreografías y producciones escénicas dignas de cantantes profesionales.
Como no podía ser de otra manera, Andalucía va a ser una de las comunidades privilegiadas donde se llevarán a cabo cuatro conciertos.
Fechas y lugares
- Granada: La Plaza de Toros el 8 de mayo de 2026.
- Fuengirola (Málaga): Festival Marenostrum Fuengirola, el 31 de julio de 2026.
- Chiclana de la Frontera (Cádiz): Concert Music Festival, 8 de agosto de 2026.
- Mairena de Aljarafe (Sevilla): En el Centro Hípico el 18 de septiembre de 2026 cerrarán la gira andaluza.
La celebración de estos conciertos en Andalucía es un win-win, ya que para los andaluces es un privilegio el poder contar con cuatro fechas donde podrán vivir en directo esa emoción con la que han seguido los programas y el directo y poder disfrutar con ellos de sus canciones favoritas. Para los triunfitos esta es la oportunidad perfecta, ya que son muchas las estrellas andaluzas que han pasado por ese plató, donde van a poder demostrar todo el talento que llevan y que han ido formando en la academia todo este tiempo, además de darse a conocer.
Cómo conseguir las entradas
Las entradas se pueden comprar ya a través de la web oficial de la gira (giraot2025.com) y en plataformas como Ticketmaster. Para el concierto de Granada además se pueden adquirir por la página de Proexa. Las entradas varían según la ciudad y la zona: en Chiclana las entradas varían entre los 55 y 2.200 euros. En Mairena de Aljarafe de los 50 a los 80 euros, al igual que Fuengirola. Y en Granada van desde los 38 a los 66 euros.
Con esta gira ponen el broche final a esa estancia en la academia y le dan comienzo a ese salto a las plataformas digitales con el que podrán consolidarse como cantantes profesionales y poder sacar sus álbumes.
