El PP abre nueva etapa en Almería tras las detenciones por corrupción: José Antonio García presidirá la Diputación
Ramón Fernández-Pacheco admite el "gran revés inesperado" que se ha sufrido por la operación de la UCO y refuerza a Francisco González Bellido como su secretario general provincial
El PP andaluz ha tratado de marcar este lunes un punto de inflexión en su mayor crisis por corrupción de los últimos años por las detenciones del presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería por parte de la UCO. Por un lado, Javier Aureliano dejó formalmente su puesto de presidente en la institución provincial tal y como habían anunciado la pasada semana. A partir de ahora la presidencia la asumirá José Antonio García Alcaína. Por otro lado, la Junta Directiva del PP provincial dio por iniciada una nueva etapa con Ramón Fernández-Pacheco como presidente y con Francisco González Bellido como secretario general.
"Hemos sufrido un gran revés inesperado que nos ha sacudido a todos", resumió el nuevo presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, en el arranque de una junta directiva en la que estuvo arropado por el secretario general de los populares, Antonio Repullo, y por el resto de líderes provinciales. Un gesto que refleja la importancia que tiene para el PP zanjar esta grave crisis que ha estallado a las puertas de las elecciones autonómicas en un escenario electoral clave donde las encuestas reflejan una amplia disputa por el voto entre los populares y Vox.
En el arranque de esta nueva etapa política, tanto Fernández-Pacheco como Repullo defendieron la respuesta del PP cuando se produjeron las detenciones de la UCO en la Diputación, pero al mismo tiempo eludieron dar por ciertos los indicios de corrupción que la UCO refleja en sus informes. "Javier Aureliano García y Fernando Giménez (hasta ahora vicepresidente de la Diputación de Almería) han renunciado para defenderse y demostrar su inocencia".
((noticia en ampliación))
- La localidad de Jaén con una ciudad escondida a sus pies: está repleta de pasadizos subterráneos
- Aemet avisa de un giro meteorológico: Andalucía espera lluvias estos días tras la ola de frío polar
- La investigación de la UCO en Almería se extiende a contratos de 2016 y alcanza la etapa de Gabriel Amat al frente del PP
- Cómo pedir el bono social térmico de la Junta de Andalucía: requisitos, tramitación y cuantía
- El invierno se adelanta en Andalucía con una masa de aire ártico: ¿hasta cuándo durará el frío extremo?
- Aemet lo confirma: llegan dos días de lluvias en Andalucía y después vuelve el frío intenso a estas provincias
- No te digo ná. Y te lo digo to': el PP de Juanma Moreno encuentra en Almería su primer escándalo de corrupción
- El Papa aparta al obispo de Cádiz tras la denuncia por pederastia: el obispo auxiliar de Sevilla se hará cargo de la diócesis