El PP abre nueva etapa en Almería tras las detenciones por corrupción: José Antonio García presidirá la Diputación

El PP andaluz ha tratado de marcar este lunes un punto de inflexión en su mayor crisis por corrupción de los últimos años por las detenciones del presidente y vicepresidente de la Diputación de Almería por parte de la UCO. Por un lado, Javier Aureliano dejó formalmente su puesto de presidente en la institución provincial tal y como habían anunciado la pasada semana. A partir de ahora la presidencia la asumirá José Antonio García Alcaína. Por otro lado, la Junta Directiva del PP provincial dio por iniciada una nueva etapa con Ramón Fernández-Pacheco como presidente y con Francisco González Bellido como secretario general.

"Hemos sufrido un gran revés inesperado que nos ha sacudido a todos", resumió el nuevo presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, en el arranque de una junta directiva en la que estuvo arropado por el secretario general de los populares, Antonio Repullo, y por el resto de líderes provinciales. Un gesto que refleja la importancia que tiene para el PP zanjar esta grave crisis que ha estallado a las puertas de las elecciones autonómicas en un escenario electoral clave donde las encuestas reflejan una amplia disputa por el voto entre los populares y Vox.

En el arranque de esta nueva etapa política, tanto Fernández-Pacheco como Repullo defendieron la respuesta del PP cuando se produjeron las detenciones de la UCO en la Diputación, pero al mismo tiempo eludieron dar por ciertos los indicios de corrupción que la UCO refleja en sus informes. "Javier Aureliano García y Fernando Giménez (hasta ahora vicepresidente de la Diputación de Almería) han renunciado para defenderse y demostrar su inocencia".

