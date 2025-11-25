De los 0 euros de Nacimiento a los 95.684,88 de Sevilla: estos son los sueldos de los alcaldes andaluces

La alcaldesa de Nacimiento, Herminia Uroz, no recibe ninguna compensación económica por su trabajo al frente del Ayuntamiento. En Andalucía hay alcaldes de lo más variopintos. Algunos se dedican de forma exclusiva a su tarea en el Ayuntamiento y otros lo hacen de forma parcial; algunos ganan casi 100.000 euros y otros no reciben ninguna recompensa por dedicar su tiempo a su municipio.

Sin duda, hay uno que destaca sobre el resto: el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz. El regidor hispalense, que tiene dedicación exclusiva al Ayuntamiento sevillano, cobró en 2024 95.684,88 euros.En realidad, el sueldo dirigente popular no dista mucho de sus homólogos en Málaga y Marbella. Francisco de la Torre gana 95.500,63 euros al año en el Consistorio malagueño y Ángeles Muñoz, 95.464,60 en Marbella.

Llama la atención que hay capitales de provincia que no se cuelan en el top ten de los alcaldes que más dinero ganan en la comunidad autónoma. Este es el caso de Cádiz, donde Bruno García recibe una recompensa económica anual de 70.798 euros. También cobra menos que el resto de alcaldes de capitales Marifrán Carazo, la primera edil de Granada, que gana cada año 73.278 euros. De hecho, el que menos ganas entre las capitales es el cordobés José María Bellido, cuyo salario se queda en 59.383 euros al año.

Los alcaldes que no cobran

Frente a la situación de algunas capitales llama la atención como los alcaldes de algunas de estas provincias superan el sueldo del alcalde del municipio principal. En Motril, Luisa María García Chamorro ingresa cada año 74.562,48 euros como alcaldesa y en Jerez de la Frontera, María José García-Pelayo gana 76.355,86 euros. Ambas se cuelan así en el top 10 de los regidores que más ganan.

En el otro extremo de la lista están los alcaldes de algunos de los municipios más pequeños de la comunidad autónoma. En total, hay 30 municipios andaluces donde el ganador de las elecciones municipales trabaja cuatro años sin cobrar. Muchos de ellos se encuentran en esta situación porque presentan incompatibilidades al tener otros trabajos. La mayoría de estos casos (11) se dan en Almería, mientras que en Córdoba y Granada no hay ningún caso.

Entre los responsables municipales que no cobran dinero está el caso de Estepona, donde José María García Urbano no cobra nada. Su caso llama particularmente la atención porque dirige una localidad de 78.413 habitantes. El anterior regidor cobraba 80.956,4 euros, pero el dirigente popular mantiene su cargo como registrador de la propiedad y ha decidido no cobrar nada por parte del Ayuntamiento, ni siquiera por asistencia a los órganos de gobierno.

Sueldos medios

En total, el sueldo medio de los alcaldes andaluces, según los datos del Ministerio de Transformación Digital, es de 30.126,76 euros al año. Aun así, hay que destacar que ayuntamientos como el de Utrera no han compartido la información sobre sus responsables municipales al Gobierno central. De hecho, en la comunidad hay 785 municipios, pero el Gobierno central solo tiene los datos de 691, por lo que los datos podrían cambiar los datos.

Por provincias, Cádiz se sitúa en primer lugar en la media de recompensa económica que reciben los primeros ediles con 36.531,73 euros. Le sigue Málaga, con una media de 36.014,12 euros; Jaén, con 35.231,98; Córdoba, con 33.563,06; Granada, con 27.787,57; Sevilla, con 26.470,58, Huelva con 25.984,51, y, por último, Almería con 25.026,75 de media, aunque si se mira a los que tienen dedicación exclusiva, es en Almería donde más ganan (47.473,29).

Los alcaldes que se dedican de forma exclusiva a sus consistorios tienen un salario muy superior al del resto de regidores. Así, la media de los que centran su trabajo en sus ayuntamientos está en 42.710,27 euros. Sin embargo, los que tienen una dedicación parcial a su trabajo como primeros ediles ganan unos 25.912,07 euros de media y quienes no se dedican a esto, que suelen cobrar algunas dietas, rondan los 3.834,58 euros.