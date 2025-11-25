El alcalde de Fines dimite por la investigación en Almería: su hijo trató de esconder 120.000 euros en la funda de almohada

Rodrigo Sánchez ha renunciado a su cargo como alcalde de Fines (Almería), en el poder desde 2003, cuatro días después de su detención en el marco de la investigación del caso Mascarillas y tras la reclamación del cargo por parte de la dirección regional del PP.

El auto judicial que detalla la operación realizada por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) contra la Diputación de Almería sitúa claramente al ex presidente del PP y de la institución provincial, Javier Aureliano García, en el eje de una trama de cobro de contrataciones "fraudulentas" a cambio de comisiones que luego se blanqueaban a través de compras de inmuebles o incluso viajes de lujo por parte de los implicados y sus familiares. La causa sigue abierta y el juzgado de instrucción número 1 de Almería está analizando contratos desde 2016, durante la etapa del histórico Gabriel Amat al frente del PP, que se ejecutaron en distintos municipios.

En una carta abierta a sus vecinos, Rodrigo Sánchez ha negado los hechos por los que se le investiga: "En los últimos días se ha abierto una investigación en la que figuro como investigado por unos hechos que niego de forma rotunda y absoluta. Estas acusaciones son profundamente injustas y ajenas a mi manera de ser y a mi forma de entender el servicio público. Por respeto al procedimiento y a quienes trabajan en él, no entraré en detalles. Confío en la Justicia y en que la verdad saldrá a la luz. Durante más de 22 años he trabajado con honradez, humildad y dedicación por este pueblo que tanto quiero. Siempre he entendido la política como servicio a los demás, nunca como un beneficio personal. Cada decisión y cada proyecto han tenido un único objetivo: mejorar la vida de nuestros vecinos y colocar a Fines como referencia de nuestra comarca".

El hasta ahora regidor de Fines es una de las figuras clave en la segunda fase de la investigación del llamado caso Mascarillas, una trama que analiza presuntas adjudicaciones irregulares de contratos públicos durante la pandemia de Covid-19 en la provincia. Según la UCO de la Guardia Civil, Sánchez habría participado en maniobras para canalizar fondos hacia empresas favorecidas a cambio de comisiones ilegales, una trama que creado un terremoto político en la provincia por el que ya han dimitido de sus cargos el presidente de la Diputación de Almería y su vicepresidente. La dirección del PP-A, con el secretario general, Antonio Repullo a la cabeza, ha desembarcado en la provincia para poner orden en una provincia clave en términos electorales para el partido de Juanma Moreno. El consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, es desde la semana pasada presidente del PP en la provincia.

En la rueda de prensa que ofreció Repullo en Almería, donde se anunció la nueva estructura del partido en la provincia, el PP-A reclamó públicamente a Rodrigo Sánchez que abandonadra la alcaldía. "Está suspendido de militancia y esperemos que renuncie. Es una decisión que tiene que tomar él, pero si no lo hace no será un alcalde del PP", zanjó Antonio Repullo.

Fines y Tíjola, en el foco de la UCO

Uno de los momentos más llamativos de la investigación fue el momento en que el entorno del alcalde trató de retirar casi 120.000 euros en efectivo ocultos dentro de una funda de almohada. Las diligencias señalan que la UCO detuvo al alcalde de Fines cuando su hijo trataba de retirar 119.950 euros en efectivo cuando trasladó este efectivo al maletero de un Mercedes dentro de una bolsa de plástico transparente dentro de una caja de cartón. La Guardia Civil interceptó posteriormente el vehículo y detuvo a su hijo, Rodrigo Sánchez López -primo de Óscar Liria-. Según los investigadores, el alcalde habría extraído el dinero de la casa de los padres de Liria tras enterarse de que la Guardia Civil estaba registrando la vivienda de su sobrino, donde se hallaron 26.000 euros en sobres. En 2022, Rodrigo Sánchez se acogió a su derecho a no declarar ante la jueza, aunque sí declaró ante los agentes, asegurando que "desconocía a quién pertenecía el dinero".

Tras la dimisión del presidente y vicepresidente de la Diputación el pasado viernes, la presión se colocó sobre los alcaldes de los municipios investigados por la UCO, Fines y también Tíjola. El alcalde del municipio, José Juan Martínez, hasta ahora responsable de fondos europeos de la diputación provincial, declaró como investigado ante el juez. La Guardia Civil analiza su participación y la de su pareja a través de la empresa Tagilis en distintos expedientes de contratación.

En esta nueva fase la investigación se ha ampliado con 17 implicados y al menos cinco detenidos. Entre ellos, el presidente del PP y de la Diputación, Javier Aureliano García; su vicepresidente, Fernando Giménez, el alcalde de Gines, Rodrigo Sánchez, su hijo y un técnico de la Diputación. Además, hay al menos otra decena de personas que han declarado ya como investigados entre ellos dos hermanos del presidente de la Diputación y el alcalde de Tíjola. Este último, Juan José Martínez, es también diputado de Fondos Europeos. La Guardia Civil analiza su participación y la de su pareja a través de la empresa Tagilis en distintos expedientes de contratación.

La alcaldesa de Almería reestructura su equipo

Esta reordenación de la Diputación de Almería, tras la dimisión de su cúpula, podría suponer cambios en el equipo de la alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez. Vázquez ha abierto una reflexión sobre la posible reestructuración de su equipo de gobierno tras la renuncia a su acta de concejal del ya expresidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, de la que se dará cuenta en un Pleno extraordinario el próximo 1 de diciembre.

"Ningún alcalde, ningún servidor público, quiere hacer una reestructuración muy notable a tan pocos meses de finalización de su corporación, pero justo voy a verlo esta semana", ha manifestado la alcaldesa en declaraciones a La Voz de Almería recogidas por Europa Press en las que se plantea esta decisión.

La renuncia a todos sus cargos por parte de Javier Aureliano García conllevará la entrada como concejal del PP de la aspirante en lista Ana María Trigueros; la segunda persona en reserva que durante este mandato entra a la corporación municipal por parte del PP tras la incorporación de Amalia Martín en sustitución de Ana Martínez Labella, que dejó el Consistorio para asumir nuevas responsabilidades en el Congreso.

Asimismo, la reordenación de la Corporación Provincial en la Diputación también afecta al Ayuntamiento de Almería debido que la concejal de Juventud, Comercio y Empleo, Lorena Nieto, será investida como diputada provincial en sustitución de García. Será a partir de ese momento cuando se reorganice la Diputación, que presidirá el actual diputado provincial de Deportes y alcalde de María, Jose Antonio García Alcaína.