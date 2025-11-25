Andalucía, la última comunidad en crear una ayuda que "se queda corta": 200 mil euros para los huérfanos de la violencia de género

¿Qué pasa después del minuto de silencio tras un asesinato por violencia de género? Pocas veces en el relato público se profundiza en los otros protagonistas que deja cada tragedia que engrosa esta dolorosa estadística: la de los huérfanos de la violencia machista que, de la noche a la mañana, en la mayoría de casos, se despiertan en un hogar roto donde han sido testigos largo tiempo de la brutalidad, en el que el padre está en la cárcel, la madre ha sido asesinada y bajo la tutela de sus abuelos o tíos maternos. En muchos casos, estos familiares viven de ayudas públicas o carecen de los recursos suficientes para atender la nueva realidad que deben asumir: la de criar a unos niños que se han quedado sin madre.

Sin poder digerir el duelo, huérfanos y familiares, sufren un daño psicológico, económico e institucional que les marca de por vida, una herida que suma, la mayoría de las veces, la insensibilidad de la burocracia cuando no el desamparo más absoluto por parte de las administraciones. Aunque se han hecho avances, los recursos y la protección que los menores han venido recibiendo de los poderes públicos no han evolucionado al mismo compás que la atención a la mujer maltratada. Se avanza pero queda mucho camino por hacer. Un dato da la medida del olvido: no fue hasta 2015, cuando las estadísticas oficiales consideraron a los hijos como víctimas directas de la violencia de género. Hasta ese año eran, para la administración, meros testigos.

Andalucía ha concedido 37 ayudas

Tras años de reclamación por parte de las asociaciones y del propio Defensor del Pueblo Andaluz y del Menor, Andalucía ha sido una de las últimas en incorporarse al grupo de comunidades autónomas que han creado ayudas anuales específicas para los huérfanos de la violencia de género, una prestación que el ejecutivo de Juanma Moreno anunció en noviembre de 2023. En concreto, hace dos años el Consejo de Gobierno se aprobó un decreto ley, que ampliaba la ley de 2007 de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, para la puesta en marcha de una ayuda anual de 5.000 euros, actualizable con el IPC (en 2025 las ayudas son de 5.140 euros).

Madrid, por ejemplo, también ha creado una ayuda para huérfanos en marzo de 2024, pero, en su caso, el pago es anual. La cuantía de la prestación, que corresponde a dos veces el IPREM, a razón de 14 pagas. Las asociaciones del sector no ven con buenos ojos que de golpe se dé un dinero a un niño que, dependiendo de la casuística, queda bloqueado en su cuenta bancaria hasta su mayoría de edad.

Según los datos facilitados por la Consejería de Igualdad de la Junta, desde la aprobación del decreto se han concedido 37 ayudas, es decir, unos 190.000 euros. Por provincias se distribuye así, nueve menores reciben la ayuda en Sevilla; ocho en Málaga; seis en Almería; cuatro en Cádiz; tres en Córdoba; tres en Jaén y uno en Huelva. En total, son 20 niñas y 17 niños los que reciben la ayuda. Según la Junta, no queda ninguna solicitud pendiente de aprobación. La Junta puso como tope para ese pago anual que el menor huérfano cumpla 18 años. "Esta prestación se concede hasta la mayoría de edad del menor, si el crimen ocurrió, por ejemplo, en 2014 y el menor era menor cuando se aprobó el decreto (en noviembre 2023), se concede la ayuda a partir de la fecha de solicitud hasta los 18 años", precisa la Junta.

Un mapa dispar entre CCAA: Canarias no tiene y Galicia tiene un pago único hasta los 30 años

Pero, ¿qué pasa a partir de los 18 años?, ¿qué ocurre a partir de que el menor inicia una etapa de estudios universitarios o de formación profesional?, ¿se acaban sus necesidades? El mapa de ayudas a huérfanos de la violencia de género es muy dispar entre comunidades autónomas, unas variaciones que afectan directamente en la capacidad del niño de poder desarrollar su vida en igualdad con el resto de menores que se suple, en algunos casos, gracias a las ayudas de fundaciones sociales, ayuntamientos o entes provinciales.

Según el último informe de la Fundación Mujeres, creadora en 2016 del Fondo Becas Soledad Cazorla, Aragón creó en 2020 una ayuda mensual de 420 euros para estos huérfanos hasta que cumplen 18 años; el Principado de Asturias tiene desde 2021 una ayuda anual de 3.000 euros hasta que el niño cumple 18 años o hasta los 26 si acredita que se están realizando estudios reglados; Islas Baleares cuenta con una ayuda mensual del 80% del IPREM hasta los 21 años inclusive o hasta que se cumlplan 25 si cursa estudios académicos formativos o Castilla La Mancha, que paga anualmente 7.200 euros hasta los 20 años (ampliable hasta los 25 si tiene algún tipo de discapacidad).

En un caso similar al de Madrid, que opta por un pago único tras el asesinato de la madre, están comunidades como Cataluña, que realiza a los huérfanos hasta los 25 años un pago único de 12 veces el IPREM siempre que el hijo "dependiera económicamente de sus madres en el momento de la muerte" y llega hasta los 3.000 euros de pago único hasta los 30 años para los huérfanos de la violencia de género. Canarias es de las pocas comunidades que no tienen creada este tipo de ayudas, que otras regiones han puesto en marcha gracias a los fondos procedentes del Pacto estatal por la Violencia de Género. Para la Fundación Mujeres, falta homogeneidad en las ayudas de las comunidades autónomas para que, a partir de ahí, se sumaran mejoras a esta cuantía.

"Hay que garantizarle a esos niños la vida que su madre querría para ellos"

Fue la Fundación Mujeres la primera entidad que desde la sociedad civil denunció el abandono al que se castigaba a estos niños y la necesidad de que las administraciones atendieran también a estos huérfanos más allá de cumplir la mayoría de edad. Como recuerdan fuentes del fondo Soledad Cazorla, creado para recordar la labor de quien fue la primera mujer Fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer y responsable de constituir y dirigir la red de fiscales especialistas en violencia contra la mujer, "las necesidades se mantienen cuando cumplen 18 años y, mirando las cifras globales, no estamos hablando de grandes cantidades de dinero, estamos hablando de sensibilidad y empatía".

"Hay que garantizarle a esos niños la vida que su madre querría para ellos", sostiene desde esta fundación, que a día de hoy atienden a más de 130 huérfanos de toda España y otorgan más de 200 becas de muy diverso tipo. Hay que extender las ayudas autonómicas a los mayores de edad, reclaman desde esta Fundación. Para la Fundación Mujeres, "hay muchas formas de vehicular el seguimiento de estas ayudas para que, por ejemplo, no se compren una moto, sino que esa prestación vaya encaminada a sus estudios", insisten desde esta entidad.

No estamos hablando de grandes cantidades de dinero, estamos hablando de sensibilidad y empatía" Fundación Mujeres. Fondo Becas Soledad Cazorla

Esa es también la reclamación que sostiene el propio Defensor de manera reiterada y expuso de manera detallada en el Informe de la Infancia que presentó en septiembre de 2023. "Hay que extender esta ayuda a los mayores de edad, porque como está se queda corta. Al menos a los que están estudiando y hasta que comiencen a trabajar, pero para que no se queden fuera", expuso Jesús Maeztu en el Parlameto en marzo de 2024.

Los huérfanos de la violencia de género son, en palabras del Defensor, "los grandes olvidados", también los familiares. "Cuando se entierra a la mujer, comienza el calvario del niño y del familiar que se queda con ellos", relató entonces. ¿Ha cambiado en algo la reclamación hecha hace un año? "En absoluto". Son las tareas pendientes que tiene Andalucía en el día internacional contra la violencia de género.

En lo que va de año, 38 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en toda España (11 de ellas en Andalucía). 20 menores se han quedado huérfanos.

El 016 es un número de teléfono gratuito, confidencial y de ámbito nacional en España que ofrece información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.