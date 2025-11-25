El cuerpo del hombre hallado en una vivienda de Yunquera presentaba un gran corte en el cuello

El hombre cuyo cadáver fue hallado ayer en una vivienda del municipio malagueño de Yunquera presentaba un gran corte en la garganta. Según fuentes cercanas al caso, la Guardia Civil trabaja sobre la hipótesis de que la víctima, un vecino del pueblo de 63 años, fue degollada. En esta misma línea se ha manifestado el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, quien ha asegurado a los medios que "hay evidencias" de que el hombre "haya sido asesinado, de que hayan acabado con su vida de forma violenta, porque existen claros indicios de que ha sido degollado".

Por su parte, el subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha explicado que los primeros agentes en llegar comprobaron que el cuerpo mostraba "evidentes síntomas" de haber sido agredida, por lo que se activaron todos los protocolos propios de las muertes violentas, como una detallada inspección ocular de la escena del crimen y el traslado del cuerpo al Instituto de Medicina Legal (IML) para el estudio forense. Salas ha añadido este mediodía que "todas las hipótesis están abiertas" y que los investigadores siguen pendientes de los resultados de la autopsia, que determinará la data de la muerte, las causas exactas de la misma y si el cuerpo sufrió otras lesiones.