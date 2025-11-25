Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El frío seco llega a Andalucía: Aemet pronostica 1 y 3 grados en estas provincias durante tres días

Aemet prevé hasta el jueves un descenso generalizado de las temperaturas, para después subir de nuevo el fin de semana

El frío acompañará a Andalucía estos días con cielos despejados.

El frío acompañará a Andalucía estos días con cielos despejados. / El Correo

Ramón Morales

Ramón Morales

Sevilla

Aemet ha anunciado un cambio en las temperaturas a partir de este martes y hasta el jueves, con un aumento del frío generalizado en toda la península, también en Andalucía aunque en este caso sin lluvias, e igualmente descenderá la cota de nieve. Ya el viernes y el fin de semana, aunque hay incertidumbre en el pronóstico, es probable que vuelvan a subir los termómetros, con 18 grados de media en la comunidad andaluza.

El miércoles la entrada de altas presiones desde el oeste dejará una situación de estabilidad en la Península, con predominio de cielos poco nubosos. En Andalucía habrá cielos despejados y temperaturas en descenso generalizado, con heladas débiles en el interior: destacan mínimas de 2 grados en Granada; 4 en Córdoba; 5 en Jaén; 7 grados en Huelva y Sevilla; y 10 grados en Málaga, Almería y Cádiz. En cuanto a las máximas estarán de media en torno a los 16 grados.

Seguirá la estabilidad en la Península el jueves con cielos poco nubosos o despejados. En Andalucía seguirá la misma tónica, con temperaturas bajando y heladas débiles en el interior oriental y en Sierra Morena. Así las mínimas siguen disminuyendo con todas las capitales por debajo de los 10 grados: Granada con 1 grado; 3 en Córdoba; 4 grados en Jaén; 6 grados en Sevilla; 7 en Huelva; y 9 grados en Málaga, Cádiz y Almería. Las máximas no variarán.

El viernes se prevé que persista una situación de estabilidad en la Península, con una tendencia a cubrirse de oeste a este a lo largo del día debido al paso de un frente, que no afectará a Andalucía. Siguen los cielos poco nubosos en la comunidad andaluza, con temperaturas sin cambios en el tercio occidental y en ascenso en el resto, con heladas débiles en puntos de las sierras orientales. Variarán entre las mínimas 3 grados en Córdoba; 4 en Granada; 5 grados en Huelva, Jaén y Sevilla; 9 grados en Cádiz y Almería; y 10 en Málaga. Las máximas aumentarán hasta los 18 grados de media.

Ya el fin de semana continuará el panorama meteorológico sin nubes y con temperaturas aumentando en Andalucía, con 19 grados de máxima de media en la comunidad. Aunque hay mucha incertidumbre, es posible la llegada de lluvias a varias provincias de la comunidad el domingo, débiles y dispersas.

