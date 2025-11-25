Igualdad se abre a "estudiar" que las ayudas a los huérfanos de la violencia de género se amplíen a mayores de 18 años

Hasta la fecha, la Junta de Andalucía ha atendido a 37 menores huérfanos de la violencia de género, desde que en noviembre de 2023 puso en marcha el decreto ley por el que se creaban las prestaciones de 5.000 euros para los hijos menores de edad de las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas. Una cifra que, en términos presupuestarios, roza los 200.000 euros. Una ayuda de la administración autonómica que, para el Defensor del Pueblo y asociaciones del sector como la Fundación Mujeres Becas Fondo Soledad Cazorla, se "queda corta", por cuanto se para los 18 años, cuando el huérfano cumple la mayoría de edad, pero se encuentra en un momento en el que sigue necesitando este apoyo económico para iniciar sus estudios universitarios o la formación profesional. Andalucía ha sido una de las últimas comunidades en incorporar este tipo de ayuda al grupo de regiones que cuenta con esta prestación, cuando todavía hay territorios que ni siquiera la contemplan como es el caso de Canarias.

En la jornada en que en todo el mundo se celebra el Día Internacional contra la violencia de género, la consejera de Igualdad, Inclusión Social y Familias de la Junta de Andalucía ha querido lanzar un mensaje a estas familias, que hoy ejercen la tutela de estos niños tras la muerte de la madre, sobre la posibilidad de ampliar a mayores de 18 años, como ya hacen otras comunidades autónomas: "Nos lo hemos planteado, lo estamos trabajando y vamos a ver si es posible", ha respondido Loles López en una entrevista en Despierta Andalucía de Canal Sur Televisión donde ha presentado la campaña nueva campaña de la Junta por el 25N No niegues, normalices, no disculpes. Fue con la llegada de López a las competencias de violencia de género que se desbloqueó la creación de este derecho para los niños huérfanos, pendiente desde la aprobación de la Ley de violencia de género de 2017.

Aunque, para el Defensor del Pueblo, esta ayuda debe ir a más, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de un grupo reducido de beneficiarios. Ya en el informe de la Infancia de 2022, Jesús Maeztu reclamó poner en el foco a los huérfanos de la violencia de género que son "los grandes olvidados", de la violencia de género y también los familiares de estas mujeres. "Cuando se entierra a la mujer, comienza el calvario del niño y del familiar que se queda con ellos", insiste en público sobre este tema.

Para la Fundación Mujeres Becas Fondo Soledad Cazorla, ampliar estas ayudas a mayores de edad, para los huérfanos en edad de estudios superiores o de su formación profesional para acceder a un trabajo, es concederle a esos niños "la vida que su madre hubiera querido para ellos".

A día de hoy, hay un grupo de comunidades que tienen ampliado el derecho a mayores de 18 años, caso de Baleares o Castilla La Mancha, comunidades que optan por un pago único que llega a mayores de 18 años, caso de Cataluña o Galicia, y comunidades que optan por un pago único hasta los 18, caso de Madrid. También están los territorios donde este asunto está en proyecto, como en Navarra, que recoge este derecho en los presupuestos de 2026 y otras que no lo contemplan, caso de Murcia. Cuando en noviembre de 2023, Andalucía anunció la creación de este derecho, ya concedían estas ayudas Asturias; Castilla La Mancha; Castilla León; Cataluña; Valencia; Galicia; Aragón y Baleares.