La Junta alerta de una oleada de correos falsos que suplantan citas médicas del SAS

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha alertado a través de sus redes sociales de una campaña de phishing que está circulando a través de correos electrónicos que simulan comunicaciones oficiales del sistema sanitario andaluz.

El objetivo de estos mensajes fraudulentos es suplantar la identidad de los centros de salud para obtener datos personales y acceder a información privada de los usuarios.

Un ejemplo de pishing

Según ha informado la Administración autonómica, varios ciudadanos han recibido correos electrónicos en los que se les notifica, de manera aparentemente oficial, una supuesta cita médica pendiente. En el mensaje se incluye un enlace que redirige a páginas web falsas diseñadas para recopilar datos sensibles y un número de telefóno.

La Junta ha subrayado que estos correos son completamente falsos y que en ningún caso el Servicio Andaluz de Salud solicita información personal a través de enlaces enviados por email. “Informamos que se están detectando este tipo de correos electrónicos fraudulentos sobre citas médicas en algunos centros en salud”, advierten.

Expertos recomiendan que son correos falsos

Las autoridades recomiendan no abrir los enlaces, eliminar de inmediato el mensaje y, en caso de duda, comprobar cualquier aviso de cita exclusivamente a través de los canales oficiales: la aplicación Salud Andalucía, ClicSalud+ o los números de atención telefónica habituales de Salud Responde (955 54 50 60).

Además, recuerdan que los correos fraudulentos suelen contener señales de alerta, como errores ortográficos, direcciones de remitente sospechosas o enlaces que no coinciden con dominios oficiales.

La Junta pide a la ciudadanía extremar la precaución y reportar cualquier caso sospechoso para ayudar a frenar la difusión de este tipo de estafas digitales, que se han intensificado en los últimos meses.