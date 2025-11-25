Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación abierta por mar, tierra y aire en la costa de Huelva contra el narcotráfico

Aunque la Guardia Civil no ha avanzado muchos detalles sobre el operativo, sí se sabe que hay registros y detenciones

Embarcación de la Guardia Civil de Huelva.

Embarcación de la Guardia Civil de Huelva. / Guardia Civil

EP

HUELVA

La Guardia Civil está llevando a cabo este martes un dispositivo por tierra, mar y aire contra el narcotráfico de drogas en la costa de Huelva, según ha confirmado la Guardia Civil a Europa Press.

Esta operación, que ha sido adelantada por el diario Huelva Información, se está desarrollando en distintos puntos del litoral de la provincia y cuenta con agentes de diferentes especialidades.

Por el momento no ha trascendido más detalles de la operación, así como si se están produciendo registros o detenciones, ya que está aún abierta.

