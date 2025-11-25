El pueblo de Córdoba encargado de las luces de Navidad de Nueva York, Vigo o Bruselas: realiza el alumbrado navideño de 250 ciudades

Empezó con la idea de un electricista de crear una estrella de Navidad iluminada y, en la actualidad, 80 años después, sus espectáculos de luces han llegado a más de 250 ciudades de 50 países de los cinco continentes, convirtiendo este municipio de Córdoba en un verdadero emblema de la decoración navideña.

Se trata de Puente Genil y su empresa local más destacada, Ximenez Group, que este año cumple su 80 aniversario iluminando las ciudades de medio mundo, pero siempre probando sus mejores creaciones en su propia localidad, lo que le ha convertido en un destino indispensable para las Navidades.

El origen de Ximenez Group y la tradición navideña de Puente Genil

Todo comenzó durante la posguerra, cuando al electricista local Francisco Jiménez Carmona se le ocurrió construir una estrella de madera a la que le acopló unas bombillas para decorar el escaparate de su tienda de electrodomésticos. Esta idea no pasó desapercibida para sus clientes y vecinos, que vieron en esta imagen una perfecta para la Navidad.

Así, el Ayuntamiento decidió encargar durante los años siguientes a Jiménez que iluminara las calles durante las fiestas, lo que hizo que poco a poco su empresa se fuera especializando en este tipo de decoración, hasta acabar convirtiéndose en el principal bastión navideño no solo de Puente Genil sino de todo el país.

Las famosas iluminaciones de Navidad de Nueva York, Bruselas, Vigo y Málaga

Tras estos 80 años de trayectoria, Ximenez Group se ha posicionado como una de las principales empresas a nivel mundial en este tipo de iluminación, estando encargada del diseño y fabricación de proyectos de iluminación en más de 250 ciudades de 50 países.

Entre los lugares a los que llegan los trabajos de la empresa cordobesa se encuentran las reconocidas iluminaciones de ciudades como Nueva York, Bruselas, Vigo o Málaga, así como Moscú, Berlín, Madrid, Barcelona, Dubai, Bogotá, Perth, Ciudad de México, Denver, Milán, Oslo o Londres, entre otros muchos.

Pero a pesar de su amplia expansión por todo el globo, Ximenez Group sigue teniendo en Puente Genil su base, destinando sus propuestas más innovadoras siempre a su propia localidad.

Para esta Navidad, la iluminación cordobesa contará con cerca de dos millones de puntos LED desplegados por todo el municipio, distribuidos en 840 guirnaldas, 280 arcos luminosos, 150 árboles naturales decorados, 115 farolas, nueve motivos agrupados, dos fachadas iluminadas, diez figuras de suelo, cuatro letreros luminosos y ocho proyectores.

Puente Genil, destino imprescindible para vivir la Navidad

A todo esto se suma el tradicional espectáculo de luz y sonido del Paseo del Romeral, un emblema de la Navidad cordobesa. Y para celebrar este 801 aniversario, la empresa ha presentado 'Gold Dream', un proyecto inédito a nivel mundial en el que se ha creado un techo mágico de destellos dorados que cubre La Matallana y transforma el lugar en un escenario envolvente.

Además, en este enclave se han instalado medallones Ecogreenlux, que reduce hasta un 93% la contaminación lumínica y favorece un consumo enérgico más eficiente, mientras que en la calle Alcaide se pueden encontrar réplicas de la primera estrella creada por Francisco Jiménez Carmona.

Luces de Navidad de Málaga, creadas por esta empresa local de Puente Genil / Ximenez Group

Y para disfrutar de esta Navidad en toda su magnitud, se contará con una amplia programación que se extenderá hasta el 5 de enero y que estará compuesta por más de una treintena de actividades para todas las edades, como conciertos, propuestas infantiles, espectáculo, actividades culturales y tradiciones locales.