Los 7 nuevos Pueblos Mágicos de Andalucía para 2026: destinos ideales para una escapada navideña

Andalucía ha sumado siete nuevos municipios a la Red de Pueblos Mágicos de España para este próximo 2026, de los que la institución ha asegurado que son "auténticas joyas rurales" en las que destaca su patrimonio, su gastronomía, sus paisajes y la magia de sus gentes, lo que los convierte en los enclaves perfectos para visitar esta Navidad y durante todo el año.

La Red de Pueblos Mágicos de España ha sumado 22 localidades en este prestigioso listado que busca poner en valor estos lugares "únicos" que conservan toda su esencia, autenticidad y emoción. Y de todos ellos, siete se localizan en Andalucía, en concreto, en las provincias de Jaén, Málaga, Huelva, Córdoba y Almería.

Los 7 nuevos Pueblos Mágicos de Andalucía seleccionados para 2026

De ese modo, para este 2026 la institución ha sumado a su ránking los pueblos "mágicos" de los municipios de Arjona y Arjonilla, en Jaén; Arriate y Gaucín, en Málaga; Bujalance, en Córdoba; La Palma del Condado, en Huelva; y Tabernas, en Almería.

"Cada uno de estos municipios ha demostrado poseer esa magia especial que los hace únicos, uniéndose ahora a nuestra familia mágica para seguir enriqueciendo el patrimonio cultural, histórico, natural, así como nuestras tradiciones y legado", ha señalado sobre estos lugares.

Arjonilla, uno de los nuevos Pueblos Mágicos de España / Red de Pueblos Mágicos de España

Sobre el municipio jiennense de Arjona, la red ha afirmado: "Esta ciudad del legendario rey Alhamar funde en su casco antiguo las huellas romana, islámica y cristiana". Además, ha añadido: "Sus murallas y torres cuentan historias de reconquista y devoción. Desde lo más alto, un mar de olivos recuerda que aquí la tradición sigue viva".

Por qué han sido elegidos como Pueblos Mágicos de Andalucía

Sobre su vecina Arjonilla, situado a apenas unos kilómetros de Arjona, la institución ha explicado: "Mantiene la esencia rural del corazón andaluz. Su castillo, las cooperativas olivareras y la calidez de sus vecinos definen un municipio que apuesta por la autenticidad, la artesanía y la vida comunitaria".

En la provincia de Córdoba se sitúa otro de los nuevos Pueblos Mágicos, Bujalance, del que la organización ha señalado: "La torre del castillo domina el horizonte y recuerda que Bujalance fue enclave estratégico en la historia de Al-Ándalus. Su casco antiguo, de calles estrechas y patios floridos, esconde iglesias monumentales y una gastronomía que tiene al aceite como emblema".

Tras un viaje hacia Huelva se puede encontrar otro de estos Pueblos Mágicos, La Palma del Condado, calificado por la red como el pueblo del "vino, la cultura y el mestizaje". "Su patrimonio religioso y civil refleja la prosperidad de siglos pasados, mientras sus bodegas centenarias y sus fiestas llenan el calendario de color y tradición. Es referente en enoturismo y sostenibilidad", ha añadido.

Los nuevos Pueblos Mágicos de Andalucía: lugares perfectos para el turismo rural

En Almería se encuentra otro de estos municipios de imprescindible visita, Tabernas, del que la organización ha indicado: "El Desierto de Tabernas es único en Europa. Tierra de cine, pero también de historia y resiliencia, su castillo y su paisaje lunar resumen la fuerza de una Andalucía interior que aprendió a vivir del sol y del ingenio".

Cerrando el listado de los nuevos Pueblos Mágicos de Andalucía se encuentran dos municipios malagueños, Arriate y Gaucín. Del primero de ellos, la red ha indicado: "Arriate es el pueblo del amor, con un contundente eslogan, 'Flechazo a Primera vista', con una mascota llamada Valentina, que se trata de una simpática cigüeña que vive todo el año en una chimenea de un antiguo molino de la localidad, es la encargada de enseñar el pueblo a todos sus visitantes".

Otros Pueblos Mágicos de España que entran en el ránking 2026

Y en cuanto a Gaucín, la publicación ha afirmado: "Colgado sobre un risco de la Serranía de Ronda, Gaucín ofrece una de las vistas más espectaculares del sur. Su castillo del Águila, las calles blancas y la intensa vida artística convierten al pueblo en un refugio de luz y belleza".

El ránking con los nuevos Pueblos Mágicos de España 2026 se completa con el resto de territorios del país, como Aliaga, Jabaloyas y Belmonte de San José, en Teruel; Navia y Coaña, en Asturias; La Puebla de Montalbán, en Toledo; Mula, en Murcia; Zalamea de la Serena, en Badajoz; Ferreries, en Menorca; Elburgo, en Álava; Vallehermoso, en La Gomera; Alfoz de Lloredo, Miengo y Reocín, en Cantabria; y Arona, en Tenerife.

"Son pueblos que huelen a piedra y a pan, que suenan a fiestas patronales, a vino nuevo, a iglesia vieja, a plaza de conversación y a silencio de campo. Son destinos que apuestan por la sostenibilidad, la cooperación, la identidad y la emoción compartida", ha recalcado la Red de Pueblos Mágicos de España sobre estos territorios que prometen una experiencia única llena de tradición y belleza.