Andalucía urge a pactar la subida de sueldos públicos: la Junta tiene 600 millones para sus 300.000 funcionarios

Medio millón de funcionarios andaluces siguen pendientes de la negociación abierta entre el Gobierno de España y los sindicatos para fijar la subida de retribuciones para los próximos años. De éstos, en torno a 300.000 (entre ellos profesores, personal de Justicia o sanitarios) dependen de la Junta de Andalucía que aplicará exactamente lo que se determine en la mesa de negociación general como ha hecho hasta ahora. En este escenario y a las puertas del cierre del ejercicio, el Gobierno andaluz ha reclamado al Ejecutivo central que cierre ya el acuerdo y que se "actualicen los salarios en función del IPC anual para que estén alineados con los costes de la vida".

La última propuesta que está sobre la mesa implica una subida para todos los funcionarios públicos (administración del Estado, autonómica y local) del 11% distribuida en cuatro años. Antes de la finalización de 2025 se abonaría una paga extra con un 2,5% más correspondiente a 2025 con efectos retroactivos desde el 1 de enero y en 2026 la subida sería del 1,6%. El pacto implicaría un 4% en 2027 y un 2% en 2028. La propuesta, de momento, no cuenta con el respaldo de los sindicatos por lo que no está aún autorizada.

La Junta de Andalucía aplicará la subida que apruebe el Gobierno, como ha hecho hasta ahora a sus 300.000 funcionarios y personal laboral. Para ello tiene reservados 300 millones en el presupuesto de 2025 que no se han llegado a ejecutar y ha diseñado el próximo año con otros 300 millones de euros. "Somos previsores. Pero es una situación complicada llegar a diciembre sin saber si esos fondos se van a ejecutar o se van a quedar sin ejecutar", explicó la consejera de Hacienda Carolina España. Esto permitiría asumir el 2,5% de la última propuesta este año y el 1,6% planteado para 2026.

El Gobierno andaluz elude fijar una posición clara en medio de la negociación a nivel estatal, pero sí urge a que se cierre ya el acuerdo y que permita una actualización acorde al IPC. "Reivindicamos como hemos hecho siempre que se actualice en función de los costes de la vida. Que no haya acuerdo aún nos lleva a una situación límite", completó el consejero de Administración y Función Pública, José Antonio Nieto, quien subrayó que la ausencia de este acuerdo refleja las consecuencias de que no haya unos Presupuestos Generales del Estado aprobados.

Negociación abierta

En un primer momento, el Gobierno socialista puso sobre la mesa un aumento del 10% de los sueldos de los trabajadores públicos en los próximos cuatro años. Además, en la letra pequeña indicaba que durante los dos primeros el aumento no podría superar el 4%. Así, entre 2027 y 2028 los salarios crecerían el 6% restante y el Ministerio propone que el mayor crecimiento se dé en 2027, cuando se espera una desaceleración de los precios.

La medida fue rechazada por los sindicatos que la consideraban insuficiente al señalar que "no cubriría" la subida de los precios de los dos primeros años. Además, los representantes de los trabajadores aseguraban que el Gobierno tiene "más margen" para aumentar las nóminas de la administración. Estas quejas propiciaron que López aumentara su oferta hasta el 11%, que ahora negocian.

El Gobierno andaluz, por su parte, sí ha completado el acuerdo que tenía planteado con los sindicatos para el personal de Administración General, de Justicia y de las entidades públicas. Este pacto incluye, entre otras cuestiones, nuevos complementos que permitirán un incremento de las retribuciones a partir de 2026. Son medidas complementarias a las que se plantean a nivel estatal por lo que para estos 70.000 funcionarios y personal laboral habrá una doble subida.