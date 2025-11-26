China mira a Doñana: una delegación del país asiático copia cómo se preserva el gran humedal español

Doñana inspira a China a la hora de diseñar y reforzar la conservación de los grandes humedales de la provincia de Jiangxi, al sureste del país con una población de más de 45 millones de habitantes. Una delegación del Departamento de Medio Ambiente y Ecología de China ha visitado esta semana el Espacio Natural de Doñana para conocer en profundidad la estrategia de conservación y restauración que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) aplica en uno de los humedales más importantes de Europa. El objetivo del viaje ha sido, según traslada la Oficina Técnia de Doñana, "aprender las buenas prácticas ambientales y las medidas de gestión del agua, recuperación de ecosistemas y adaptación al cambio climático que España está desarrollando en Doñana para aplicarlas en sus propios planes de conservación".

La Oficina Técnica de Doñana, coordinada por el Comisionado del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio, organizó en Sevilla una jornada de intercambio entre técnicos españoles y la delegación asiática durante la que se han analizado modelos de gobernanza, estrategias para proteger los humedales y claves para impulsar un desarrollo socioeconómico sostenible en territorios de alto valor ecológico.

Jiangxi alberga varios parques nacionales y el lago Poyang, el tercer humedal de agua dulce más grande del país y un punto esencial para la migración de aves, igual que Doñana. Este paralelismo ha despertado un creciente interés por parte de las autoridades chinas en conocer cómo España está fortaleciendo la conservación y la resiliencia climática del espacio protegido andaluz.

En la jornada participaron representantes del Ministerio, investigadores y organizaciones ambientales. Entre ellos, Pedro Alcázar, de la Dirección General de Biodiversidad; Yolanda Cortés, de la Fundación Biodiversidad; Enrique Mateos, presidente del Consejo de Participación de Doñana; Javier Bustamante, vicedirector de la Estación Biológica de Doñana; y Juan José Carmona, responsable de WWF en el territorio. Los ponentes destacaron que la estrategia del Gobierno en Doñana se apoya en la ciencia, la planificación a largo plazo y la cooperación entre administraciones.

El responsable de la Oficina Técnica, Emilio Rodríguez, remarcó el impulso del Ejecutivo en la lucha contra el cambio climático y su compromiso con el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática para proteger a la ciudadanía, la biodiversidad y la economía.

Tras el encuentro, la delegación china visitó la Finca Los Mimbrales, en Almonte (Huelva), donde el Ministerio ejecuta una de las actuaciones clave del Marco Medioambiental para Doñana: la restauración ecológica del terreno. El proyecto permitirá mejorar la funcionalidad hidrológica, recuperar vegetación y reforzar la resiliencia del humedal frente a los efectos del cambio climático.

La visita concluyó con un recorrido por áreas emblemáticas del Espacio Natural de Doñana, organizado con la colaboración de la Junta de Andalucía. La delegación china destacó la calidad de las buenas prácticas aplicadas en España y mostró su intención de incorporarlas a sus propios programas de conservación.