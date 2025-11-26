Luz verde a la "enmienda a la totalidad" a la política sanitaria de Marea Blanca: el PP de Juanma Moreno votará a favor

Sorpresa en el Parlamento andaluz. El PP de Juanma Moreno aprueba la tramitación de una iniciativa legislativa popular que carga de forma directa contra sus políticas sanitarias. Una "enmienda a la totalidad", como la han definido los socialistas, a las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno andaluz en los últimos años promovida por Marea Blanca y respaldada por los principales sindicatos.

Marea Blanca presentó ante la Junta Electoral 57.000 firmas, 17.000 más de las necesarias, para promover la tramitación de una iniciativa legislativa popular. Con ella, los proponentes buscan plantear "soluciones reales" a los problemas que enfrenta la sanidad andaluza, que se ha convertido en la diana de las críticas de la oposición al Gobierno andaluz.

"Desde el año 2019, el deterioro de la sanidad pública se ha hecho más intenso aún", se lee en el texto presentado por Marea Blanca. Además, el documento lamenta que "es conocido que el deterioro de la sanidad pública es un requisito previo imprescindible para plantear la privatización de la misma". "Sea o no sea ese el objetivo, esta es la realidad actual", asegura en su exposición de motivos.

El PP no coincide con "el contenido"

Las listas de espera, las condiciones laborales de los profesionales, la falta de citas en la Atención Primaria o la saturación de los servicios de urgencia se encuentran entre los principales retos que enfrenta el Gobierno de Juanma Moreno. A esto se le ha sumado en los últimos meses la crisis de los cribados del cáncer de mama, un problema que ha intensificado el foco sobre el estado de la sanidad pública en la comunidad.

Durante todo el texto, en el que Marea Blanca propone numerosos cambios en la ley de salud pública, la asociación denuncia la gestión sanitaria que han desarrollado los dos gobiernos que ha presidido Juanma Moreno. Así, plantea "una nueva legalidad que dé fin al deterioro presente de la sanidad pública y que garantice su correcto funcionamiento", tras no percibir "sin visos de mejora".

Ante la sorpresa de todos, el portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, ha confirmado que su partido aprobará la entrada a trámite de la propuesta. Aun así, el dirigente popular ha aclarado que una cosa es "la tramitación de la iniciativa" y otra distinta "el contenido" de la misma. "Como comprenderán esas críticas a la sanidad en Andalucía no las compartimos", ha puntualizado al anunciar la decisión del voto del grupo mayoritario.

La medida no podrá aprobarse

La propuesta la presentará en la tarde de este miércoles un representante de Marea blanca que denunciará "el profundo deterioro actual" que presenta la sanidad y desgranará los principales problemas de la misma. Además, pondrá sobre la mesa que "los efectos nocivos de esta situación pueden provocar aumentos de la mortalidad tratable de la población andaluza".

La mayoría absoluta del PP, sumada a los votos a favor de la izquierda, hará que la propuesta entre sin problema en el Parlamento de Andalucía, aunque eso no significa que las medidas que plantean desde Marea Blanca entren en vigor. "Estamos respaldando el derecho de los promotores para que se tramite", ha insistido el portavoz, que ha dicho basta a "jugar torticeramente con temas tan importantes como la sanidad".

Adelante Andalucía, Por Andalucía y PSOE han destacado la importancia de tramitar esta medida. "No es una ILP, se convierte en una enmienda a la totalidad a la política sanitaria de los últimos siete años", ha defendido el portavoz adjunto socialista, Rafael Recio. Así, todos han coincidido en que "llega en un momento más que oportuno".

Pese a todo, al rechazo del PP a las críticas que Marea Blanca le hace se suman que nos encontramos en el final de la legislatura y que ya se trabaja con plazos a contrarreloj. El tiempo que resta de aquí a las elecciones, que podrían celebrarse entre mayo y junio podrían impedir que se tome una decisión en firme al respecto. Con apenas seis meses hasta que se celebren las elecciones, no hay margen para su debate en el pleno.