Lynk & Co desembarca en Andalucía con su primer concesionario junto al Grupo Codimotor

El Grupo Codimotor ha abierto su primer concesionario Lynk & Co en Sevilla, la innovadora marca de movilidad global, lo que supone el desembarco de la marca en Andalucía. Este nuevo concesionario ofrece a los clientes andaluces una oportunidad única de conocer los vehículos y servicios de vanguardia de Lynk & Co en un entorno moderno y dinámico.

Un espacio diseñado para la experiencia del cliente

El nuevo concesionario, situado en la Avenida Fernández Murube, 18, ha sido diseñado para ofrecer una experiencia centrada en el cliente. Los visitantes pueden explorar toda la gama de vehículos de Lynk & Co, incluido el renovado Lynk & Co 01, diseñado para disfrutar al máximo de la conducción; el Lynk & Co 02, totalmente eléctrico; y el innovador Lynk & Co 08, con una autonomía eléctrica de hasta 200 km y tecnología de vanguardia. Los visitantes también disfrutarán de servicios personalizados y descubrirán de primera mano el enfoque único de conducción que proporciona Lynk & Co.

Un acto inaugural con presencia institucional y de la marca

El acto inaugural contó con la presencia de Francisco Javier Moreno, consejero delegado de Codimotor, y Patric Holm, vicepresidente de Ventas para el Sur de Europa de Lynk & Co, quien destacó que esta nueva apertura subraya el compromiso de la marca por acercar sus vehículos a los clientes españoles.

Numerosas personalidades institucionales y del sector acudieron al acto inaugural / El Correo

Asimismo, el evento reunió a destacadas personalidades institucionales, entre ellas Francisco Herrero, presidente de la Cámara de Comercio; Antonio Ramírez, delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas en Sevilla y Antonio Augustín, delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Sevilla.

Parte de una estrategia de expansión europea

Este lanzamiento forma parte de la nueva estrategia de expansión de Lynk & Co, centrada en el crecimiento de su red de concesionarios en toda Europa. En España, la marca ya cuenta con 15 concesionarios, una cifra que se espera que alcance los 26 a finales de 2025, lo que establece la hoja de ruta para el ambicioso plan de expansión de concesionarios de la marca hasta 2026.

Puede acceder a la página web de Codimotor en este enlace: https://www.lynkcodimotor.com/

Sobre Lynk & Co

Lynk & Co es más que una empresa automovilística; es un innovador proveedor de movilidad. Con una amplia gama de coches electrificados, desde el híbrido enchufable de largo alcance 08, hasta el totalmente eléctrico 02, pasando por el popular híbrido enchufable 01, la marca combina un diseño vibrante y vanguardista con soluciones de conectividad pioneras para ofrecer una experiencia de conducción con visión de futuro. Fundada en 2016 y con sede en Gotemburgo, Suecia, Lynk & Co opera actualmente en 25 mercados de toda Europa y se encuentra en un ambicioso proceso de expansión, redefiniendo lo que puede ser la movilidad moderna.

Como parte de su decidida estrategia de crecimiento hacia canales de venta minorista a través de alianzas con distribuidores locales, Lynk & Co cuenta hoy con alrededor de 100 puntos de venta gestionados por socios en toda Europa, con la meta de alcanzar 150 para finales de 2025. Esta red en constante crecimiento acerca a Lynk & Co a más clientes, manteniéndose fiel a su misión: transformar el futuro de la movilidad —para las personas, para el progreso y para generar impacto.