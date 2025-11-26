La Marea Blanca 'cuela' su ley en el Parlamento andaluz en plena crisis sanitaria y exige el fin de los conciertos

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) tiene problemas. Todos los partidos que conforman el Parlamento de Andalucía han coincidido este miércoles en esta afirmación ante la iniciativa legislativa popular que ha promovido Marea Blanca y que denuncia los conciertos. Aunque estos problemas se estudiarán en la Cámara, tras el apoyo del PP, desde la izquierda han exigido que se tramite de forma urgente para que la reforma vea la luz en esta legislatura.

El portavoz de Marea Blanca, Sebastián Martín Recio, ha intervenido en el Parlamento para reclamar una reforma integral del SAS. Ante la atenta mirada del consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, el responsable del movimiento ha obtenido el respaldo de toda la Cámara a excepción de Vox, que se ha abstenido. Aun así, en el PP, que ha aceptado que el sistema "tiene que seguir mejorando", ha echado las culpas hacia fuera.

Las propuestas que ha presentado el portavoz de Marea Blanca se centran en tres ejes fundamentales: los usuarios, los profesionales y la administración. Así, a ojos del movimiento propone "encontrar el factor de cohesión social que permita una corresponsabilidad de la sociedad para mejorar la sanidad pública". El objetivo es crear consejos de sanidad en los que todas las partes tengan voz.

Una tramitación "urgente"

"La madre del cordero se llama la privatización", ha resumido para recordar que "más del 40% del gasto sanitario total es privado". Para luchar contra esto, proponen una disminución progresiva de los convenios con entidades privadas en un plazo de cinco años porque, según sus palabras, "la publica tiene recursos para atender a la población", aunque ha denunciado que "una cosa es el presupuesto que se aprueba aquí y otro el de la sanidad pública".

El representante de Martín Recio también ha puesto sobre la mesa la deuda sanitaria acumulada desde 2009 que, según los cálculos de que alcanza 19.000 millones de euros. Marea Blanca propone desarrollar un plan de choque para "relanzar y mejorar" la sanidad pública, en el que se recupere la subasta de medicamentos.

Aunque los populares han respaldado la tramitación de la ILP y se haya mostrado favorable a debatir, el poco tiempo que resta de legislatura complica llegar a un acuerdo. Ante esta situación tanto la portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, como la del PSOE María Ángeles Prieto, han reclamado que, como otras medidas que presenta el PP, la propuesta sea tramitada por la vía de la urgencia y pueda ver la luz antes de las elecciones.

Criticas de la oposición

En un debate con cierta tensión, como acostumbran los relacionados con la sanidad, los representantes de la izquierda han acusado al Gobierno de hacer "que la gente se tenga que hacer un seguro privado y transferir dinero de los impuestos a la sanidad privada", como ha señalado el portavoz de Adelante, José Ignacio García. Como él, Nieto ha denunciado que "con presupuestos más pequeños, los problemas no tenían el calado que tienen ahora".

Beatriz Jurado, diputada popular, ha abierto la puerta "al diálogo sincero" entre los grupos y con las organizaciones, en el pleno también ha estado la secretaria general de CCOO, Nuria López. Así, ha pedido "no hacer de la sanidad un campo de batalla" y ha propuesto que se "legisle la mejora de la normativa sanitaria en Andalucía, con responsabilidad y compromiso".

A las afueras del Parlamento, decenas de personas se han dado cita para reclamar un giro de 180º en la sanidad pública de Andalucía. Allí había personas llegadas desde distintas partes del territorio autonómico En las puertas de la Cámara autonómica se han escuchado gritos contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno y a favor de la sanidad pública.