La médico sevillana experta en trastornos del sueño: "No por tener menopausia hay que aceptar dormir mal"

La menopausia quita el sueño. Literalmente, además. Según la doctora Carmen Menéndez de León, responsable de la Unidad de Neurofisiología Clínica del Hospital Virgen Macarena, el insomnio, la apnea del sueño o los trastornos del movimiento son el peaje que muchas mujeres tienen que pagar cuando están a punto de cumplir los 50 años. Los sofocos nocturnos, la ansiedad -que en algunos casos deriva en depresión-, los temblores en las piernas o los trastornos respiratorios son síntomas frecuentes que impiden a las mujeres tener un buen descanso. Sin embargo, a pesar de ser un problema generalizado, la doctora Menéndez insiste en que "no por ser mujer y tener menopausia hay que aceptar que se duerma mal de forma continuada". Para ello, aboga por la mejora de los hábitos del sueño -algo que en España es especialmente difícil- antes de recurrir a fármacos hipnóticos y a tratamientos más complejos.

Este martes, el Hospital Virgen Macarena, un centro referente en trastornos del sueño y pionero en implantar una terapia grupal para abordar los casos más severos, celebró la primera jornada informativa dedicada a los problemas del sueño en la menopausia, una acción que busca "abrirse a la población" y compartir esta patología que afecta a tantas mujeres. La charla tuvo un enfoque multidisciplinar y contó con la participación de profesionales de distintos ámbitos, ya que esta condición se aborda desde diferentes unidades hospitalarias: Neurofisiología, Ginecología, Neumología y Salud Mental.

Taller de terapia conductual y cognitiva del Hospital Virgen Macarena para los trastornos del sueño. / Hospital Virgen Macarena

En Andalucía, de acuerdo con el Consejo Andaluz de Colegios de Farmacéuticos, la edad de aparición de la menopausia se sitúa en los 49 años. Y según el Instituto Nacional de Estadística, alrededor de dos millones de andaluzas se encuentran en etapa menopáusica. Ante este escenario, la doctora Menéndez insiste en que son muchas las mujeres que sufren insomnio, aunque la mayoría simplemente lo asumen y lo acepten como algo "propio de la edad". "Se sabe que alrededor del 20% de la población mundial tiene problemas de sueño, y este problema es entre un 1,3 y unas 1,8 veces superior en mujeres que en hombres", relata la coordinadora de las jornadas.

¿Por qué la menopausia afecta al descanso? Según Menéndez, se debe a factores hormonales propios de esta etapa. Como consecuencia, suele suceder por "una menor secreción de la melatonina por la disminución de los estrógenos", pero también por otros síntomas propios como los sofocos nocturnos, el incremento de la ansiedad, los cuadros de piernas inquietas o los tratornos respiratorios.

La doctora Carmen Menéndez de León posa con el cartel de las jornadas del trastorno del sueño en la menopausia. / Hospital Virgen Macarena

En el caso de las mujeres menopáusicas, de acuerdo con la doctora, los últimos estudios desvelan que casi la mitad tienen problemas de sueño. Los casos no han aumentado, pero la evidencia científica es cada vez más crítica con este trastorno. "Históricamente en el ámbito médico se consideraba una alteración superficial. Sin embargo, la evidencia científica ya lo considera como un pilar de la salud en todos los niveles", advierte Menéndez.

"Hay estudios que lo relacionan con el Párkinson o el Alzhéimer"

Según Menéndez, "todavía es pronto" para calibrar el impacto de este trastorno en otro tipo de enfermedades. Sin embargo, la coordinadora asegura que "hay estudios que lo relacionan con determinadas enfermedades neurodegenerativas como el Párkinson o el Alzhéimer". "Eso lleva a una mayor preocupación por este tema y por cuidarlo al máximo", incide. Otras de las enfermedades que pueden desencadenarse por este trastorno son las patologías vasculares, las metabólicas o la osteoporosis, entre otras.

Actualmente, llegan hasta la Unidad del Sueño del Virgen Macarena aquellos casos más graves que han sido derivados desde el centro de salud. "Estamos viendo casos de mujeres con trastornos de conducta durante el sueño REM, la primera fase del sueño, y estamos dando con un hallazgo que a la larga podría relacionarse con una enfermedad neurodegenerativa", anuncia la doctora. Otros de los casos más comunes son las pacientes con apnea del sueño, sufren paradas respiratorias mientras duermen y a la larga y las que hipersomnia, con tendencia a tener un fuerte sueño durante el día a pesar de haber dormido. Una minoría también tienen narcolepsia.

Un año de la terapia grupal contra el insomnio

Hace más de un año desde que la Unidad de Sueño del Virgen Macarena inauguró su taller basado en una terapia cognitiva conductual para actuar frente al insomnio. El objetivo de los profesionales es reunir a un grupo de pacientes para que a través del trabajo conductual, cognitivo y las técnicas para la higiene del sueño se pueda abordar el trastorno crónico reduciendo el consumo de fármacos.

El Virgen Macarena fue el primer hospital español que puso en marcha esta técnica valorada como el primer tratamiento a nivel mundial. Desde entonces, este hospital es el único que ofrece este tipo de terapia grupal en Andalucía. "En un año hemos extraído conclusiones muy interesantes, incluso nosotras estamos sorprendidas con la buena respuesta", ha señalado Menéndez.

A partir de estos encuentros entre pacientes con casos graves, se han abordado nuevas terapias y, a su vez, sirve como terapia de grupo para hablar de un trastorno envuelto de estigmas y tabúes como es la menopausia.