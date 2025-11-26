Nuevo choque entre Amama y Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía: "Me habéis arruinado la vida"

"Juanma, me habéis arruinado la vida, estoy muerta en vida". La voz de Anabel Cano se ha escuchado entre el murmullo del final del Pleno que se ha celebrado este miércoles en el Parlamento de Andalucía. Esta sevillana es una de las afectadas por los fallos en el cribado del cáncer de mama y ha visitado el pleno para apoyar la iniciativa legislativa popular de Marea Blanca para reformar la sanidad andaluza e intentar hablar con el presidente Juanma Moreno.

Antes de entrar en el pleno, Anabel se ha situado junto al portavoz de Marea Blanca, Sebastián Martín Recio, para reclamar al Gobierno andaluz que tome medidas para transformar la sanidad pública andaluza. Allí ha recordado que tanto ella como el resto de las afectadas no se quieren "morir de un cáncer, sino de viejas", una declaración que ha provocado el aplauso de los presentes.

Sus gritos han sido acallados por los trabajadores de la Cámara, que la han animado a seguir las normas del Parlamento, que prohiben a los invitados mostrar apoyo o rechazo a los representantes políticos. Pese a su insistencia, sus peticiones han sido eludidas por el presidente de la Junta de Andalucía, que ha abandonado el salón de plenos en busca de su despacho sin pararse.

La historia de Anabel

Ya fuera, visiblemente afectada por la situación, Anabel ha podido hablar con la portavoz del grupo socialista en el Parlamento, María Márquez, y los representantes de Marea Blanca. Entre todos han dado un aplauso a la sevillana, que sollozaba por la imposibilidad de hablar con el dirigente popular. Todos han abandonado el patio de la Cámara entre cánticos a favor de la sanidad pública.

A Anabel le quitaron un pecho en octubre. En noviembre de 2023 acudió a la mamografía del cribado. “Me dijeron que si no me llamaban y si no recibía ninguna carta es que estaba todo bien”, recuerda. Con esta premisa, la volvieron a citar en noviembre de 2024 para una mamografía y una ecografía. Fue entonces cuando se enteró de que era para la prueba de la mamografía del año anterior. “A partir de ahí, cáncer de mama”, cuenta con lágrimas en los ojos.

Ya era tarde. No la pudieron operar en un principio y tuvo que recibir un tratamiento de radioterapia y quimioterapia. Ha sido ahora, un año después, el 15 de octubre cuando pudieron hacerle una mastectomía en el pecho derecho y le quitaron un nódulo benigno del izquierdo para su “tranquilidad”. Anabel reconoce que ha sacado las fuerzas “de dónde no había” para poder estar en San Telmo este domingo.

Diferencias entre Gobierno y Amama

El pasado 24 de octubre, la Junta de Andalucía elevó a 2.317 la cifra de mujeres afectadas por los fallos en el sistema de cribado de cáncer de mama en Andalucía. Estas son las personas que, según la Consejería de Sanidad, tuvieron un diagnóstico en su mamografía no concluyente y que ni habían recibido la información adecuada ni habían superado la siguiente revisión necesaria para descartar o no un cáncer de mama.

Los choques entre el Gobierno andaluz y Amama se han convertido en una constante desde que la asociación denunciara a principios de octubre los retrasos en la detección precoz. Pese a los intentos de acercamientos de ambas partes, las relaciones parecen estar completamente rotas, especialmente tras la diferencia en la cifra de afectadas que dan desde el Gobierno y desde la asociación.