Nuevo día de lluvias en Andalucía: Aemet anuncia un frente húmedo este día que afectará a varias provincias

Andalucía tendrá otra jornada de lluvias tras los días de frío de estos díasdebido a la entrada de un frente en la península el fin de semana, según la última previsión de Aemet.

El tiempo anticiclónico sin nubes seguirá en principio hasta el viernes y parte del sábado en la comunidad andaluza con temperaturas frías dentro de lo normal, pero propias de la época del año, informa Rubén del Campo, portavoz de Aemet.

Llegan las lluvias, aunque débiles

Aunque hay mucha incertidumbre en su movimiento y actividad, este frente con una masa húmeda que entrará en la península dejará Andalucía con cielos nubosos al final del sábado, sin lluvias ese día, y ascenderán algo las temperaturas.

El domingo sí se prevé un cambio con lluvias aunque débiles y dispersas en la comunidad. Comenzarán de 00.00 a 06.00 horas en el norte en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y parte de Granada. Para desplazarse hasta las 12.00 horas las precipitaciones hacia el este y la costa gaditana y el Estrecho. Todo teniendo en cuenta la incertidumbre por el incierto movimiento de esta corriente húmeda.

Previsión en Andalucía de 06.00 a 12.00 horas el domingo. / Aemet

Esta es la probabilidad de lluvias en las capitales de provincia

A día de hoy la posibilidad de lluvias el domingo en las capitales de provincia es la siguiente: Cádiz con un 80% con nubes y claros; Córdoba 75% con cielos cubiertos; Sevilla nuboso con un 70% de probabilidad de lluvias; Huelva con nubes y claros y 45%; Almería con un 25% con nubes y claros; Granada nubes y claros y 85%; Málaga con nubes y claros igualmente y 45% de posibilidad de precipitaciones; y Jaén con un 95% y cielos cubiertos.