La periodista Isabel Jiménez será la abanderada en el acto del 4D en Sevilla

La periodista almeriense Isabel Jiménez realizará el homenaje a la bandera de Andalucía en el acto institucional que se desarrollará el próximo 4 de diciembre, cuando se conmemoran las históricas movilizaciones de 1977 por la autonomía plena, en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

Así lo ha anunciado este miércoles la portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presidirá, por cuarto año consecutivo, el acto institucional por el 4D, declarado como Día de la Bandera. En 2024, el homenaje a la bandera andaluza lo realizó el actor sevillano Paco Tous.

Isabel Jiménez (Almería, 1982), conductora desde hace más de una década del informativo del mediodía de Telecinco, es licenciada en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster en Relaciones Internacionales en Roma. Su debut televisivo fue en 2005, cuando fue enviada como corresponsal de Telecinco a Roma para cubrir la muerte del Papa Juan Pablo II.

El 4D, fecha declarada como el día de la bandera andaluza desde el año 2022, conmemora un hito porque en ese día de 1977, los andaluces se movilizaron masivamente por una autonomía plena, por la conquista de los derechos y por la igualdad entre españoles.