El SAS enmienda 2.317 fallos del cribado de cáncer: todas las pruebas se realizarán antes del viernes

Esta 28 de noviembre se completará el total de las pruebas pendientes a las 2.317 mujeres afectadas por los fallos del cribado de cáncer de mama. Este miércoles, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha presidido la tercera reunión de la Comisión de Seguimiento del Plan de Acción del Cribado de Cáncer de Mama. En ella el consejero ha informado de que al finalizar esta semana todas las mujeres con mamografía de cribado con resultado BI-RADS 3 (probablemente benignos) que no habían sido informadas, ya habrán completado las pruebas indicadas, a excepción de dos casos en el Hospital Universitario Virgen del Rocío en los que dos mujeres han solicitado hacerse la prueba en diciembre.

De esta forma, el Servicio Andaluz de Salud cumple con el compromiso anunciado por Sanz de finalizar estas pruebas antes del 30 de noviembre. Entre el 6 y el 10 de octubre, todas las mujeres fueron llamadas, informadas y citadas para realizar las pruebas necesarias, según indicación del radiólogo.

Durante la reunión también se ha señalado que en la actualidad "todas las mujeres con mamografía de cribada derivada al hospital por hallazgos BI-RADS 0, 3, 4 y 5 están siendo informadas conforme a la Instrucción emitida por el SAS el 8 de octubre", de acuerdo con la nota emitida por la Consejería de Sanidad. Asimismo, la cartera de Sanz asegura que "a cada una ellas se le facilita información completa y la ruta asistencial correspondiente" además de darles cita para la realización de la prueba solicitada en el tiempo clínico recomendado.

En la comisión se ha dado información sobre el trabajo que está realizando el grupo específico que revisa el circuito completo del Programa de Cribado de Cáncer de Mama, con especial atención al sistema de información. En este sentido, los integrantes de la Comisión han sido notificados del análisis realizado a todo el circuito del programa (invitación, cita, realización de la mamografía, lectura, resultados y derivaciones) para identificar mejoras operativas y de información a la usuaria.

Mejoras en la comunicación con las mujeres

También se "han consensuado" propuestas para "simplificar y unificar" la información que reciben las mujeres, tanto en las cartas como en SMS y en ClicSalud+, evitando tecnicismos y garantizando coherencia entre canales.

Entre otras cuestiones se recoge también la necesidad de mejorar la trazabilidad en los casos que requieren derivación al hospital, para asegurar un seguimiento adecuado y detectar retrasos. Además, se plantean mejoras en la organización del sistema de información para evitar duplicidades de historiales, facilitar la consulta de antecedentes mamográficos y mejorar la comunicación entre unidades, distritos y hospitales.

Por último, durante la reunión se ha puesto al corriente sobre el avance en la homogeneización de la presentación de resultados: mensajes más claros, dos itinerarios bien definidos (resultado normal / continuar estudio) y eliminación de elementos técnicos innecesarios en la comunicación a la usuaria. Además, se ha priorizado trabajar en la definición de alarmas y controles automáticos del sistema para categorías que requieren atención más rápida.

Esta comisión está compuesta por representantes tanto de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias como del Servicio Andaluz de Salud y de sociedades científicas, profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes de las distintas provincias andaluzas.