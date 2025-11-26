La Sociología toma Sevilla: más de 260 investigadores de Andalucía debaten cómo construir "vidas sostenibles"

Sevilla se convierte esta semana en capital del pensamiento sociológico. Más de 260 investigadores, docentes y profesionales de toda Andalucía se reúnen este jueves y viernes en el XII Congreso Andaluz de Sociología, un encuentro que busca respuestas a los grandes retos que marcan la vida cotidiana: desigualdad, precariedad, crisis climática, brechas digitales o los cambios demográficos que transforman barrios y familias.

Bajo el lema Sociología para vidas sostenibles, el congreso, organizado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla y la Asociación Andaluza de Sociología, se desplegará en tres facultades del campus hispalense: Ciencias del Trabajo, Educación y Derecho.

La inauguración, este jueves a las 19.00 horas en los Reales Alcázares, contará con Luis Enrique Alonso, una de las voces más influyentes en el estudio del consumo en España. Su conferencia, ¿De qué hablamos hoy cuando hablamos de sociedad del consumo?, abrirá un programa que mezcla reflexión profunda y urgencia social.

La clausura, el viernes en el Paraninfo del Rectorado, correrá a cargo de la socióloga francesa Agnes Van Zanten, experta en desigualdad educativa y directora de investigación del CNRS, que abordará cómo los mercados y las instituciones condicionan el acceso a la universidad.

Andalucía, en el centro del análisis

El congreso llega en un momento marcado por transformaciones aceleradas. La organización recuerda que los cambios políticos, económicos y tecnológicos no solo alteran el día a día de la ciudadanía, sino que pueden comprometer el bienestar de las generaciones futuras. Y ahí la Sociología tiene mucho que aportar. Durante dos días, expertos de toda Andalucía presentarán investigaciones sobre migraciones, género, familias, envejecimiento, desigualdades laborales, participación política, educación digital, salud, cuidados, bienestar, políticas públicas y otros temas cruciales. En total, más de 200 comunicaciones estructuradas en nueve grupos de trabajo y cinco simposios.

Entre los debates destacarán cuestiones tan actuales como el impacto de la inteligencia artificial en la vida diaria, las nuevas masculinidades, el acceso de los jóvenes a la vivienda, las brechas en salud o el papel de las redes sociales en los movimientos feministas.

Más que un encuentro académico, el XII CAS quiere ser. según trasladan sus organizadores en un comunicado, un laboratorio de ideas para la Andalucía que viene. La intención es doble: por un lado, comprender las nuevas fracturas que generan malestar y desafección; por otro, diseñar propuestas concretas que inspiren políticas públicas y ayuden a construir un territorio más cohesionado, inclusivo y sostenible.

La organización insiste en una idea: la Sociología no solo diagnostica, sino que propone caminos. Y quiere hacerlo desde una mirada especialmente sensible a las desigualdades de género, al futuro de los jóvenes y a los desafíos que deja el cambio climático.

El encuentro cuenta con el apoyo de entidades como Centro de Estudios Andaluces, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Ayuntamiento de Sevilla, la Universidad de Sevilla y diversas organizaciones privadas que apuestan por un futuro sostenible.