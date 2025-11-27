Parlamento de Andalucía
Directo | Debate del estado de la Comunidad en el Parlamento de Andalucía
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, abrirá este jueves a las 12:00 horas el debate sobre el estado de la comunidad
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se enfrenta este jueves al último debate sobre el estado de la autonomía de la legislatura. El dirigente autonómico hará un repaso a los siete años en los que ha estado en el poder, con especial foco en los años de su mayoría absoluta y marcará los últimos retos que tiene de aquí a la celebración de las elecciones.
El final de la legislatura de Moreno no es el camino de rosas que el presidente de la Junta de Andalucía esperaba. Después de tres años y medio de mayoría absoluta, vía andaluza y reclamaciones al Gobierno central, el dirigente popular se ha encontrado en los meses previos a la convocatoria de las elecciones con la crisis de los cribados y el presunto caso de corrupción en la cúpula de su partido en Almería.
Este es el escenario con el que Moreno tendrá que lidiar en el que será su último debate sobre el estado de la comunidad autónoma antes de las elecciones. En sus intervenciones, el presidente podrá hacer un repaso a su etapa como presidente con mayoría absoluta -desde el PP confirman que también hablará de la oposición- y desde el resto de bancadas se espera que los cribados y el caso de Almería llenen los minutos.
La sesión plenaria en el Hospital de las Cinco Llagas comenzará a las 12:00 con una intervención del presidente. Después de que el presidente tome la palabra para marcar las últimas líneas de la legislatura, será el turno de los portavoces del resto de grupos parlamentarios, que tomarán la palabra en la sesión de la tarde.
