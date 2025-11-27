Juanma Moreno alza la voz frente al "maltrato" de la financiación y quienes "miran Andalucía por encima del hombro"

El nuevo de financiación autonómica que quiere presentar la ministra María Jesús Montero en el primer trimestre de 2026 va a marcar la recta final de la legislatura andaluza y la campaña electoral. A la espera de las cifras finales del modelo, los acuerdos ya suscritos con el nacionalismo catalán son suficientes para que el Gobierno andaluz vuelva a enarbolar la bandera del "agravio y del maltrato" a Andalucía. De ahí que haya sido uno de los grandes ejes del último discurso en el debate del estado de la comunidad de Juanma Moreno antes de las próximas elecciones de 2026.

"Es un ataque frontal contra los intereses de Andalucía, y vamos a ejercer el liderazgo político alzando la voz contra los privilegios y contra aquellos que nos miran con superioridad y por encima del hombro. Los recursos no llegan a Andalucía por caridad sino porque nos corresponden. (...) Que no nos quieran hacer creer que nos hacen favores. Nadie nos regala nada. Exigimos dignidad e igualdad", exclamó el presidente andaluz anticipando que el nuevo modelo de financiación supondrá un mayor perjuicio para la comunidad autónoma al incorporar el "principio de ordinalidad", es decir que la recaudación fiscal en cada territorio esté vinculada con los recursos que reciben.

Juamma Moreno cuenta además para ello con el aval del acuerdo del Parlamento andaluz de 2018, alcanzado entonces con el voto a favor de PSOE y PP que literalmente rechazaba un modelo de financiación que incorporará este principio de ordinalidad. Por eso, acusó a los socialistas, y especialmente a su líder María Jesús Montero, de "traicionar a los andaluces" e hizo un llamamiento de nuevo a la unidad: "Para que alcemos la voz contra los privilegios. Lo hicimos hace 50 años y lo vamos a seguir haciendo ahora".

Con estas palabras, además, el presidente andaluz aprovechó el calendario que fija como una cita política clave inminente la celebración del 4 de diciembre, día de la bandera de Andalucía. Esto permitió apuntar en dirección al nacionalismo catalán: "Los andaluces no vamos a admitir más cesiones al separatismo en contra de Andalucía. Primero fue la condonación de la deuda, luego el cupo catalán y ahora la ordinalidad. Nunca un acuerdo con el independentismo ha sido bueno para Andalucía".

No obstante, todas las palabras y críticas del presidente andaluz no se apoyan en cifras o planteamientos reales del nuevo modelo de financiación que aún no se ha planteado. Moreno es consciente de que un anuncio de estas características en el primer trimestre y sin garantías reales de que sea respaldado por el Congreso se hará mirando a las elecciones. Y que, por tanto, cabe la posibilidad de que ocurra como con la quita de deuda que empezó siendo una medida que beneficiaba sólo a Cataluña y acabó con un reparto que situaba a Andalucía a la cabeza. "Ya advierto de la tentación del Gobierno central de sacar un nuevo conejo de la chistera con una campaña electoral a la vista aunque todos sabemos que en ningún caso van a poder aprobarlo".

Largo listado de agravios

El pulso por el nuevo modelo de financiación sirvió como punto de partida para que el presidente andaluz volviera a enumerar un largo listado de "agravios y maltratos" a Andalucía en todos los ámbitos: las infraestructuras, la dependencia, el empleo, la seguridad, la energía o las políticas de desarrollo sostenible.

En un extenso discurso de más de 2 horas el tiempo se repartió casi por igual entre el balance de gestión, los anuncios y los reproches al Gobierno de España. "¿Qué hemos hecho mal para este castigo? ¿Qué diferencia a un andaluz de un vasco o un catalán para este maltrato? (...) Nos quieren seguir relegando al furgón de cola y no lo vamos a permitir.

Juanma Moreno arremetió contra el Gobierno central por los supuestos fallos en el sistema Viogen de seguimiento de víctimas de violencia de género; por la falta de financiación en la dependencia, por la situación de la red de infraestructuras y los retrasos en el AVE Sevilla-Madrid, por el bloqueo de la presa de Alcolea, por el deslinde de Doñana, por la Ley de Vivienda o por la falta de medios para los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado casi dos años después del crimen de las narcolanchas de Barbate que impide "combatir en igualdad a las bandas mafiosas".

Sin rastro de la corrupción

Pese a esta confrontación con el Gobierno de Pedro Sánchez, hubo una palabra ausente en todo el discurso de Juanma Moreno: la corrupción. El mismo día que el juzgado decretaba el ingreso en prisión de José Luis Ábalos y Koldo García, el presidente andaluz no se refirió a ellos, consciente de que si usaría ese argumento en los turnos de réplica a la oposición.

El presidente andaluz defiende desde hace tiempo que en estos momentos los debates sobre corrupción refuerzan a Vox y perjudican sus intereses electorales, más aún tras la grave crisis abierta en la Diputación y en el PP Almería por el caso de corrupción destapado por la UCO.

Por eso, sin mencionar la palabra tabú en su discurso sí hizo un llamamiento a la moderación: "Andalucía saldrá perdiendo si entramos en una espiral interesada de polarización, fango e inestabilidad".