Juanma Moreno pone a Vox contra la pared: "¿Quiere que Andalucía no tenga estabilidad ni presupuesto en 2027?"

Las elecciones ya están aquí. Quedan cinco o seis meses para las autonómicas y los números tienen que salir. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya mira a lo que puede ocurrir tras los comicios. Ante la posibilidad de perder la mayoría absoluta -"mayoría de estabilidad", que dicen en el PP- el dirigente popular ha comenzado sus negociaciones para la próxima legislatura.

Fueron los votos de Vox los que hicieron presidente a Juanma Moreno en 2019. Han pasado siete años desde entonces y las cosas son muy distintas. Aquella era la primera vez que la formación entraba en una Cámara e hicieron presidente a Moreno sin pedir un cargo. La mayoría absoluta de los populares se encuentra en el momento más delicado de toda la legislatura y miran de nuevo a su derecha, esta vez sin tanto éxito como entonces.

Hace tiempo que el discurso de Vox ha cambiado en sus enfrentamientos con Moreno. Quedan apenas unos meses para las elecciones y los de Santiago Abascal crecen en las encuestas y arañan la estabilidad de la que se han beneficiado los populares en estos cuatro años. Su aumento podría hacer tambalear la mayoría absoluta de los populares y las políticas de la próxima legislatura podrían depender de los votos sus diputados.

Los presupuestos de 2027

Moreno también sabe que su "estabilidad" actual se tambalea de cara a los próximos comicios y ya ha aprovechado para poner a Vox entre la espada y la pared. "¿Usted quiere que en Andalucía el presupuesto de 2027 no salga porque nos falta un diputado?", le ha preguntado a Gavira después de que Aragón y Extremadura se hayan quedado sin presupuestos para 2026 por la falta de apoyos. Así, ha insistido en el mantra del PP de que ellos quieren "una mayoría de estabilidad".

Frente a Vox, Moreno ha cambiado su estrategia con ellos tras los últimos debates. En un tono sereno, el presidente ha evitado el ataque directo contra el líder de la formación ultra en la comunidad y ha sacado pecho de la gestión de su Gobierno en cada uno de los puntos que le ha propuesto Gavira. "Cuando nos evalúe, piense que venimos de 40 años de socialismo", le ha recordado al de Abascal.

Empleo, sanidad, vivienda, corrupción y migración ilegal. Esos son los temas que el portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, ha asegurado que "más preocupan" a los andaluces. Así, se ha apoyado en estos pilares para denunciar la gestión que realiza el presidente de la Junta y su equipo en la comunidad autónoma. "Esta Andalucía no nos gusta absolutamente nada", ha subrayado el líder de la ultraderecha.

Recuerdos a Hacienda

Gavira no ha querido dejar pasar la pulla que le lanzó la consejera de Hacienda, Carolina España, durante el debate de los presupuestos que se celebró el pasado 12 de noviembre. Entonces la dirigente popular aseguró que "la democracia no le sienta bien" a Vox. Ahora, el portavoz ha lamentado en su intervención que "a la Señora España se le olvida quién fundó el PP".

"Usted ve una Andalucía de rosas y de rosas no es", ha señalado el portavoz de Vox en la Cámara. Gavira ha exigido a Moreno que deje de "estafar con el tema de la creación de empleo", ha denunciado que "el aumento presupuestario no repercute en la contratación de médicos", ha puntualizado que "no ejecuta ni el 60% de lo presupuestado para vivienda", "que todo el mundo en Almería sabían lo que estaba pasando" y ha subrayado que "solo se oponen a la inmigración ilegal cuando hay una cámara delante".

Poco o nada ha tenido que ver la respuesta de Moreno a Gavira con respecto a la contestación que ha recibido la portavoz del PSOE en la Cámara, María Márquez. El presidente ha admitido que su Gobierno tiene "sus luces y sus sombras" y ha admitido el "margen de mejora", pero ha defendido que "este Ejecutivo ha mejorado de manera notable con respecto al anterior".