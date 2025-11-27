Juanma Moreno trata de zanjar la crisis sanitaria: nuevas técnicas y pruebas de cáncer de mama en "acto único"

La crisis sanitaria derivada de los fallos en el cribado de cáncer de mama marcaba el último debate sobre el estado de la comunidad del presidente andaluz, Juanma Moreno. La Junta trató de llegar a la sesión con parte de los deberes hechos, como la realización de las 2.317 pruebas a las personas que sufrieron los problemas que estallaron hace casi dos meses o la celebración de una comisión de seguimiento para actualizar la situación de los planes de choque anunciados. Pese a esto, la sanidad sigue siendo en estos momentos el principal agujero en la gestión del Gobierno andaluz.

Al contrario de lo ocurrido en sesiones anteriores, el presidente huyó en esta ocasión de un discurso autocrítico o que pusiera el foco sobre los errores. A pocos meses de las elecciones autonómicas, fue una intervención centrada en vender la gestión sanitaria realizada durante los últimos años en relación con la última etapa del PSOE, defender su respuesta ante la crisis y anunciar nuevas medidas que se enmarcan dentro de "una reforma estructural del Servicio Andaluz de Salud" para los próximos diez años. "Estamos reconstruyendo el sistema sanitario público", apuntó.

Consciente de que el foco está puesto sobre los programas de detección y respuesta ante el cáncer, el presidente andaluz anunció una batería de proyectos destinados a atender a la población en un ámbito especialmente sensible y donde se ha producido un mayor desgaste y pérdida de confianza de la población.

Ayudas para prótesis capilares y mamografías y ecografías en acto único

El epicentro de la crisis es el cáncer de mama y de ahí que en este ámbito el presidente andaluz quiera impulsar antes del fin de la legislatura dos medidas que responden además a las peticiones de entidades como Amama. Por un lado, el Gobierno andaluz va a establecer una nueva ayuda para las personas que tengan que usar protésis capilares como consecuencia de los tratamientos de quimioterapia.

En segundo lugar, el Gobierno andaluz va a convertir en obligatorio un planteamiento que figuraba como una recomendación de buena práctica. A partir de ahora en todos los casos de mujeres que tengan diagnóstico BI-RADS 4-5, es decir, con indicios de que puede haber cáncer en el cribado serán citadas en un mismo día para realizar la mamografía diagnóstica, la ecografía y, si es posible, la biopsia. Es el mismo modelo que se ha usado para atender a las 2.317 mujeres en las que se han constatado fallos del cribado de cáncer de mama.

Prontoterapia y terapia Hifu

El Servicio Andaluz de Salud pretende incorporar en los próximos meses la prontotorapia como un sistema de tratamiento frente al cáncer especialmente indicado para pediatría y tumores complejos que apenas se ha podido poner en marcha hasta ahora en España. El modelo, en lugar de utilizar rayos X (fotones y electrones) usa protones para enviar haces de alta energía (rayos). El objetivo es que se ejecute en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla, que ya tiene licencias para las obras, y en el Materno Infantil de Málaga.

Para los tumores en el cerebro la Junta de Andalucía va a extender la conocida como terapia Hifu, una técnica no invasiva que trata el temblor incapacitante sin cirugía, con menos riesgos y una recuperación más rápida. Hasta el momento está disponible en el Reina Sofía de Córdoba y se va a ampliar al Virgen del Rocío de Sevilla y al Virgen de las Nieves de Granada.

"El sistema de prevención del cáncer va a salir claramente reforzado con más ayudas, más sensibilidad y más servicios. Hemos reaccionado ante los problemas y la sanidad pública andaluza sale ahora más fuerte", zanjó Moreno.

Rechazo a la privatización

Además de los fallos en los cribados y de los retrasos en las listas de espera, el otro gran eje de las críticas de la oposición al Gobierno de Juanma Moreno son los conciertos con clínicas privadas para derivar pruebas diagnósticas o intervenciones quirúrgicas. "La supuesta privatización es otra gran mentira de la izquierda. Es una estafa. Y por mucho que se repita no se va a convertir en realidad", apuntó.

Para contrarrestar esta acusación, el presidente andaluz incidió en el incremento del presupuesto destinado a la sanidad pública, con 16.265 millones de euros en los presupuestos de la Junta de Andalucía que se aprobarán definitivamente en las próximas semanas. Y, por otra parte, defendió en aumento de la plantilla que cuenta ya con 130.000 profesionales y el objetivo de estabilizar al 96% de la plantilla.

De hecho, el presidente andaluz incidió en que antes de que finalizar el año 2025 publicará la nueva oferta de empleo que ya ha aprobado el Consejo de Gobierno y que incorporará 10.289 plazas para el SAS.