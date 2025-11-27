Moreno anuncia que los huérfanos de la violencia de género recibirán la ayuda de 5.000 euros hasta los 25 años

Los huérfanos de la violencia de género contarán con ayuda económica de la Junta de Andalucía hasta los 25 años "para salir adelante, desarrollar sus estudios y hacer una vida independiente". Así lo ha anunciado el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, durante el discurso del debate de la comunidad que se celebra en el Parlamento de Andalucía. En concreto, el jefe del Ejecutivo andaluz ha subrayado que Andalucía "fue una de las pimeras comunidades autónomas en crear un nuevo derecho, la prestación de 5.000 euros anuales para huérfanos de víctimas de la violencia machista, que ya reciben 37 menores".

En concreto, Andalucía anunció en noviembre de 2023 la creación de esta ayuda específica para menores de 18 años hijos de víctimas de la violencia de género. De esta forma, se unía al grupo de comunidades que ya tenían en sus presupuestos estas partidas, caso de Asturias, Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón y Baleares, aunque la cuantía, forma de pago (anual o de una vez) y edad del beneficiario difiere entre cada una. Hasta ahora, ha dedicado a esta partida algo más de 200.000 euros. Tras Andalucía, se unieron País Vasco (2024), Madrid (2024), Cantabria (2025), Canarias (2025), Extremadura (2025) y La Rioja (2025) y Navarra ha recogido esta ayuda en su presupuesto de 2026. Murcia todavía no recoge esta ayuda en sus presupuestos.

En la semana en la que en todo el mundo se celebra el Día Internacional contra la violencia sobre las mujeres, el jefe del Ejecutivo andaluz ha querido recoger el guante de la demanda reclamada desde hace años tanto por el Defensor del Pueblo como por parte de la Fundación Mujeres Becas Soledad Cazorla, una de las principales asociaciones que en el territorio nacional se ocupa de estos niños y jóvenes marcados de por vida por el asesinato de sus madres. El Correo de Andalucía recordó el pasado martes que estas entidades calificaban de "muy corta" la ayuda autonómica a estos huérfanos.

En 2022, en su informe sobre la Infancia y la Adolescencia víctimas de la violencia de género, el equipo de Jesús Maeztu puso sobre la mesa la necesidad de ampliar este derecho a mayors de 18 años. "Hay que extender esta ayuda a los mayores de edad, porque como está se queda corta. Al menos a los que están estudiando y hasta que comiencen a trabajar, pero para que no se queden fuera", expuso en el Parlamento en marzo de 2024. Desde entonces, de manera reiterada no ha dejado de reinvindicar una ampliación que en términos presupuestarios no supone un gran esfuerzo para las arcas autonómicas y, sin embargo, puede cambiarle la vida a esos jóvenes.