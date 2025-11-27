Subida de sueldo para medio millón de funcionarios andaluces: estas son todas las claves

Terminó la espera. El Gobierno central ha llegado a un acuerdo con los sindicatos para subir el sueldo a todos los funcionarios y empleados públicos de Andalucía. Después de meses de reclamaciones y semanas de negociaciones ambas partes han alcanzado un acuerdo. Entre los afectados hay más de medio millón de andaluces que verán como sus nóminas crecen en los próximos años.

El acuerdo ha sido cerrado en la mañana de este jueves después de varios encuentros sin resultados. Ahora, el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, tendrá que hacerlo oficial. El pacto alcanzado permitirá que los trabajadores públicos no pierdan poder adquisitivo en los próximos años tal como exigían los representantes de los trabajadores.

Finalmente, los sindicatos han alcanzado un acuerdo por el que se sube el sueldo a los funcionarios un 11% de forma acumulada hasta 2028. Así, el ministerio se compromete a acordar los incrementos, que afectarán de forma retroactiva a este 2025 -debido a la falta de un acuerdo previo. Este porcentaje aumentará, ya que en términos netos por el efecto arrastre, asciende a un 11,4%, según estimaciones sindicales.

Los porcentajes de la subida en los próximos años dependerán de la inflación que haya en 2026. Si el IPC del próximo año es igual o superior al 1,5%, los aumentos se distribuirán de la siguiente manera:

2025: +2,5%

2026: +2%

2027: +4,5%

2028: +2%

Si por el contrario el IPC del año que viene queda por debajo del 1,5% -las previsiones calculan que se sitúe entre el 1,8% y el 2,3%-, la distribución quedaría de esta manera:

2025: +2,5%

2026: +1,5%

2027: +5%

2028: +2%

En Andalucía, esta medida afectará a medio millón de empleados públicos. Pese a que ha sido una decisión del Gobierno central, su puesta en marcha repercute en los trabajadores públicos de todas las administraciones, desde los Ayuntamientos hasta las comunidades autónomas, incluso las empresas públicas.

De hecho, los presupuestos de la Junta de Andalucía contemplan una partida concreta para poder dar respuesta a esta medida. En concreto, en la presentación de las cuentas, la consejera de Hacienda, Carolina España, detalló que habían reservado 600 millones -300 de los cuales proceden de la reserva que se hizo en 2025-.

Las cifras de aumento cambian de forma considerable según la administración para la que se trabaje y el subgrupo en el que el empleado público desarrolle su actividad.

De media, los trabajadores del subgrupo A1 de la administración pública autonómica cobraron 47.741 euros al año en 2024. Así, en 2028, tras el aumento que plantea el acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos, los funcionarios de esta categoría cobrarían de media 53.168,86 euros al año, lo que suponen alrededor de 388 euros más al mes.

El aumento del 2,5% acordado para este 2025 llegará a los bolsillos de los funcionarios en una especie de paga extra que se abonará en el mes de diciembre. Cabe destacar los convenios colectivos de la empresa privada que se están renovando este año firman al 4,15% y que se espera que las pensiones públicas suban entre un 2,6% y un 2,7%.

Por el momento no hay consenso entre los representantes de los trabajadores. Pese a que los tres sindicatos mayoritarios, UGT, CSIF y CCOO; habían retomado la unión sindical, el acuerdo ha sido aprobado solo por los dos primeros, mientras que CCOO se ha abstenido y meditará si se suma en un futuro.