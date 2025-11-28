Andalucía se blinda ante el aumento de la gripe y activa un plan de acción: "Se prevé virulencia esta temporada"

Andalucía se prepara ante una temporada intensa de gripe. Este viernes, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado hoy que “Andalucía activará un Plan de Acción propio ante la gripe para adelantar y proteger de forma especial a los más vulnerables ante la virulencia que se prevé esta temporada”. Según ha explicado, los últimos datos registrados en Andalucía reflejan que "la positividad para el virus de la gripe ha aumentado con respecto a las dos últimas semanas, alcanzando el 21,6 %, aunque la comunidad andaluza continúa por debajo del umbral epidémico”.

Sanz ha expuesto hoy ante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud los trabajos que la Consejería de Sanidad que viene realizando durante las últimas semanas para incrementar las medidas ante la temporada de gripe. En este sentido, el consejero ha detallado que la epidemia de gripe de esta temporada "se está adelantando entre 4 y 7 semanas con respecto a años anteriores", siendo el virus H3N2 el responsable del aumento. Dicho virus no ha sido el dominante en las últimas temporadas, lo que podría llegar a provocar una disminución de la inmunidad en las personas.

Como consecuencia, de acuerdo con la Consejería, "se viene trabajando desde hace semanas en una serie de medidas que nos van a permitir reforzar la protección de los andaluces”, según ha explicado Sanz. Así, el plan de acción contempla la mejora de la vigilancia virológica, para lo que se ha ampliado el número de médicos centinelas que transmiten información. Además, según Sanidad, también se han incrementado los indicadores con los que se mide la presión asistencial derivada de las infecciones respiratorias agudas a través de urgencias y se ha previsto el aumento de la cobertura vacunal en los grupos de riesgo. Para ello, "se está movilizando a todos los profesionales sanitarios, colegios de profesionales, asociaciones de pacientes y personas mayores".

Mascarillas en centros de salud

En el marco del plan, Sanidad emitirá también el próximo lunes una orden para recomendar el uso de mascarillas en personal y usuarios de centros sanitarios (hospitales y centros de salud) y sociosanitarios (residencias de mayores, centros para personas con discapacidad, entre otros), tanto públicos como privados, como medida fundamental de prevención frente a la transmisión de infecciones respiratorias agudas. En este sentido, se pedirá a las direcciones de estos centros valorar la obligatoriedad del uso de mascarilla en sus planes de contingencia, en conformidad con la situación epidemiológica local.

La vacuna es segura, gratuita y accesible en cualquier centro de salud

Por último, el plan contempla también el refuerzo de acciones específicas para informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre los gestos que protegen contra la gripe tales como el uso de mascarilla, la higiene de manos, aireación de espacios cerrados y el aislamiento social, es decir, evitar el contacto con otras personas, sobre todo personas vulnerables, cuando estamos enfermos.

Vacunas para los escolares

Ante esta situación, la Consejería de Educación hace un llamamiento a las familias para que los más pequeños de la casa se vacunen y protejan a los más vulnerables: familiares y amigos enfermos, abuelas y abuelos, entre otros.

Para ello se va a difundir a través de Ipasen, la aplicación de referencia en la comunicación en el ámbito educativo de la Junta de Andalucía, un mensaje firmado por los consejeros Antonio Sanz y María del Carmen Castillo, en el que se informa a los padres y madres de la importancia de la vacunación, especialmente en unas circunstancias en las que la epidemia de gripe de esta temporada se está adelantando. También se pone de manifiesto que la vacuna es segura, gratuita y accesible en cualquier centro de salud.

Las niñas y los niños entre 6 meses y hasta los 4 años cumplidos forman parte de la población diana a la que se les recomienda la vacunación contra la gripe, así como niñas y niños mayores de 4 años con condiciones de riesgo (diabetes, celiaquía, enfermedades crónicas).