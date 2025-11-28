La cárcel de Ábalos y la ausencia de Montero en el debate andaluz dan oxígeno a Juanma Moreno

La entrada en la cárcel del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha salvado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Los ataques de la oposición al Gobierno autonómico por las privatizaciones de la sanidad y la corrupción que sobrevuela al PP de Almería no han sido suficiente contra un Moreno crecido tras la encarcelación. "¿La líder de la oposición, dónde está?", ha repetido una y otra vez el dirigente popular.

Moreno llegaba al último debate sobre el estado de la autonomía en su peor momento al frente de la Junta de Andalucía. La melodía de la oposición para el último debate sobre el estado de la autonomía era clara: corrupción y cribados. El presidente ha hecho oídos sordos y ha aprovehcado para señalar las debilidades del Gobierno central y por ende, las de su adversaria en la comunidad autónoma.

El Tribunal Supremo mandó al exdirigente socialista a la cárcel apenas 20 minutos antes de que la portavoz del PSOE en el Parlamento, María Márquez, tomara la palabra este jueves. "Están pasando por una muy mala situación", respondía con sorna el presidente a la parlamentaria del PSOE. Tras unos meses complicados en San Telmo, esta situación da oxígeno a un Moreno que no tiene miedo a perder votos por su izquierda.

Montero está apagando fuegos

A este orgullo crecido ha ayudado también la ausencia de la vicepresidenta del Gobierno y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, desaparecida durante el debate más importante del año. Quien sí ha estado ambos días ha sido el líder de IU, Antonio Maíllo. "Yo venía", le ha reprochado a los socialistas el presidente, que no ha parado de preguntar por ella. Desde San Telmo defienden que, si hubiera querido, podría haber acudido.

Montero ha estado apagando fuegos. Primero, en el Congreso, donde la debilidad parlamentaria del Gobierno se hizo notar tras el rechazo del hemiciclo a la senda de déficit. Después, este viernes, en Lebrija, donde la ministra ha tenido que dar explicaciones sobre su fracaso en Madrid y la entrada de Ábalos en prisión. Las elecciones se acercan y la vicepresidenta tiene que dar más explicaciones de las deseadas. "Uno no puede ser candidato de fin de semana", ha ironizado Moreno.

"La vía del politiqueo o la vía andaluza", ha preguntado este viernes el presidente a la Cámara, que ha reprochado la actitud de cada uno de los portavoces de la oposición. De hecho, ha lamentado que los grupos están "sin propuestas", frente a las medidas que el mismo puso sobre la mesa en la primera jornada del debate.

El PP ningunea las propuestas de la oposición

Moreno dio el primer paso sobre los cribados este jueves, al comprometerse a citar en un mismo día, para la mamografía diagnóstica, la ecografía y, si es necesario, la biopsia a las mujeres cuyo primer resultado dé no concluyente. Ahora, ha votado a favor de una propuesta de Por Andalucía para mejora de los tiempos de espera de las reconstrucciones mamarias para las mujeres intervenidas quirúrgicamente de cáncer de mama.

Pese a todo, la vía andaluza, de acuerdos y negociaciones, no ha cuajado. El PP ha ninguneado las propuestas de la oposición y solo ha aprobado nueve de las 140 medidas que habían presentado entre los cinco grupos de la oposición. De hecho, los populares han rechazado las 36 resoluciones que han planteados desde la bancada de los socialistas, el único grupo que abandona el hemiciclo en blanco.

Después de casi siete horas de debate, los populares han rechazado las medidas que plantea la oposición para desarrollar en Andalucía. "La mitad de las propuestas de resolución son ofensivas", ha denunciado el portavoz de los populares, Pablo Venzal, al explicar que habían rechazado un importante número de sugerencias. Así, ha lamentado que "a la oposición no le interesa crecer, le interesa la confrontación".

Destaca que, una vez más, a propuesta de Adelante Andalucía, el Parlamento de Andalucía ha reclamado pedir las competencias en transporte de cercanías y la "financiación asociada correspondiente". No es la primera vez que el pleno solicita responsabilidad en esta materia, que se centra en las ciudades de 50.000 habitantes incomunicadas por ferrocarril, aunque por el momento no se han dado pasos con el Gobierno central en esta dirección.