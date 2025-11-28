Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido por abordar a una persona en la calle y apuñalarla en Ayamonte

Las primeras gestiones realizadas por la Guardia Civil han dado como resultado la identificación y posterior detención del supuesto autor de los hechos

Archivo - Puesto principal de la Guardia Civil de Ayamonte.

Archivo - Puesto principal de la Guardia Civil de Ayamonte. / GUARDIA CIVIL - Archivo

La Guardia Civil ha detenido en la noche de este jueves a un individuo en Ayamonte por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, tras supuestamente apuñalar y causar heridas graves con un arma blanca a otra persona en plena vía pública.

Agresión con arma blanca en Ayamonte

Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron durante la tarde de este jueves en Ayamonte, cuando una persona fue abordada en la vía pública y herida gravemente con arma blanca. Hasta el lugar se desplazó Guardia Civil, Policía Local y Servicios Sanitarios, que trasladaron al herido hasta el centro hospitalario.

Identificación y detención del presunto agresor

Las primeras gestiones realizadas por la Guardia Civil han dado como resultado la identificación y posterior detención del supuesto autor de los hechos.

