Sucesos
Detenido por abordar a una persona en la calle y apuñalarla en Ayamonte
Las primeras gestiones realizadas por la Guardia Civil han dado como resultado la identificación y posterior detención del supuesto autor de los hechos
La Guardia Civil ha detenido en la noche de este jueves a un individuo en Ayamonte por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa, tras supuestamente apuñalar y causar heridas graves con un arma blanca a otra persona en plena vía pública.
Agresión con arma blanca en Ayamonte
Según ha indicado el Instituto Armado en una nota de prensa, los hechos ocurrieron durante la tarde de este jueves en Ayamonte, cuando una persona fue abordada en la vía pública y herida gravemente con arma blanca. Hasta el lugar se desplazó Guardia Civil, Policía Local y Servicios Sanitarios, que trasladaron al herido hasta el centro hospitalario.
Identificación y detención del presunto agresor
Las primeras gestiones realizadas por la Guardia Civil han dado como resultado la identificación y posterior detención del supuesto autor de los hechos.
- Nuevo día de lluvias en Andalucía: Aemet anuncia un frente húmedo este día que afectará a varias provincias
- Los funcionarios de la Junta tendrán que solicitar los nuevos complementos que subirán su salario desde el 1 de enero
- La Junta alerta de una oleada de correos falsos que suplantan citas médicas del SAS
- Los funcionarios andaluces se preparan para dos subidas salariales: ¿cuánto cobran en la Junta de Andalucía?
- El frío seco llega a Andalucía: Aemet pronostica 1 y 3 grados en estas provincias durante tres días
- Andalucía urge a pactar la subida de sueldos públicos: la Junta tiene 600 millones para sus 300.000 funcionarios
- Los funcionarios andaluces en vilo: Gobierno central y sindicatos negocian una subida salarial
- Nuevo choque entre Amama y Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía: 'Me habéis arruinado la vida