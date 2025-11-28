Parlamento de Andalucía
Directo | El PP andaluz carga contra Vox: "Son el cuñado nuevo de la política española"
El pleno del Parlamento de Andalucía celebra la segunda y última sesión del debate sobre el estado de la comunidad, el último de esta legislatura, en la que se votarán las propuestas de resolución presentadas por los grupos
- Nuevo día de lluvias en Andalucía: Aemet anuncia un frente húmedo este día que afectará a varias provincias
- Los funcionarios de la Junta tendrán que solicitar los nuevos complementos que subirán su salario desde el 1 de enero
- La Junta alerta de una oleada de correos falsos que suplantan citas médicas del SAS
- Los funcionarios andaluces se preparan para dos subidas salariales: ¿cuánto cobran en la Junta de Andalucía?
- El frío seco llega a Andalucía: Aemet pronostica 1 y 3 grados en estas provincias durante tres días
- Andalucía urge a pactar la subida de sueldos públicos: la Junta tiene 600 millones para sus 300.000 funcionarios
- Los funcionarios andaluces en vilo: Gobierno central y sindicatos negocian una subida salarial
- Nuevo choque entre Amama y Juanma Moreno en el Parlamento de Andalucía: 'Me habéis arruinado la vida