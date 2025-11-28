El frente húmedo se agrava en Andalucía: barrerá la región y traerá tormentas y lluvias

El frente húmedo que entrará en la península y Andalucía este fin de semana será más profundo de lo esperado. Según la última previsión de Aemet barrerá por completo la región el domingo y traerá además de lluvias, tormentas en casi todas las zonas, eso sí, en principio sin alertas previstas.

El sábado, sin embargo, los cielos estarán despejados, aumentando a nubosos de oeste a este a lo largo del día y sin descartar lluvias débiles en Sierra Morena al anochecer. Sin cambios en las temperaturas, las normales para la época; y en cuanto a los vientos serán flojos variables, con poniente moderado en el litoral mediterráneo a partir de mediodía.

Tormentas en casi toda Andalucía el domingo: este es el tiempo por horas

El domingo hay un cambio en el tiempo con respecto a la última previsión de Aemet. El frente que atraviesa la península afectará de lleno a Andalucía y barrerá la región de oeste a este, con cielos muy nubosos acompañados de lluvias débiles a moderadas. A partir de mediodía se abrirán claros en el extremo oeste, en la zona de Huelva, Sevilla y Cádiz, quedando las lluvias y tormentas en la mitad este de la región.

Mapa de ECMWF con lluvias y presión media a nivel del mar el domingo. / ECMWF

Por tramos horarios: el domingo, de 00.00 a 06.00 horas prácticamente toda la comunidad estará con cielos cubiertos y lluvias y tormentas en todas las zonas excepto la provincia de Almería; de 06.00 a 12.00 horas se empezarán a abrir claros en el oeste en Huelva, Sevilla y Cádiz, quedando el resto con precipitaciones y tormentas; De 12.00 a 18.00 horas solo la mitad oriental de Andalucía estará con tormentas y lluvias débiles; y ya finalmente de 18.00 a 24.00 horas solo quedarán nubes y claros con algunas lluvias aisladas.