Retiran en Andalucía una carne de pollo para hamburguesas por la presencia de salmonella
Aesan confirma que parte de la carne contaminada llegó a Andalucía y recomienda evitar su consumo
Los supermercados Consum han retirado el producto preparado de carne "burger meat" de pollo, de su marca propia, ante la presencia de salmonella, según ha informado la empresa y notificado la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan).
De acuerdo a la información de Consum, publicada en su web, los lotes afectos corresponden a los números 2830 y 1672, con fecha de caducidad para el próximo 1 de diciembre de 2025.
"Desde Consum, priorizando siempre la seguridad alimentaria y salud de los consumidores, hemos retirado el producto de manera inmediata. El resto de lotes comercializados son seguros para su consumo", ha precisado la empresa.
En un comunicado, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha detallado que, según la información disponible, la distribución del producto afectado ha sido a Andalucía, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia.
Asimismo, la información ha sido trasladada a las autoridades de las comunidades a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), para que se verifique la retirada de los productos afectados.
La Aesan ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.
No obstante, ha precisado que tal y como se indica en el etiquetado del producto, este se debe cocinar completamente antes de su consumo, siendo el cocinado una medida "muy efectiva" para eliminar el riesgo sanitario.
