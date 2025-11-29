El arte que detiene el tiempo: el espectáculo del Circo del Sol que triunfa en La Haya y sueña con llegar a Sevilla

Solo porque algo no exista no significa que no pueda hacerse realidad. Esta es la premisa que perseguía Michel Laprise antes de dirigir su primer espectáculo del Cirque du Soleil en 2014. La obsesión de este artista y escritor giraba en torno a cumplir sueños que parecen imposibles. Quería lanzar un mensaje de esperanza al público creando un universo propio a partir de ideas "locas" y aspiraciones grandiosas. En definitiva, hacer un tributo a la imaginación y a la curiosidad. Y así nació el número que por primera vez llegará a Sevilla en enero: KURIOS – Gabinete de Curiosidades.

Antes de aterrizar en la capital hispalense, el show cumple once semanas en La Haya (Países Bajos), donde las icónicas carpas blancas, situadas en el parque Haagse Bos, reciben casi a diario a centenares de personas. El Correo de Andalucía ha viajado hasta la ciudad que alberga la Corte Internacional de Justicia de la ONU para disfrutar en primicia del espectáculo que aterrizará en la capital andaluza el 17 de enero y estará en el Charco de la Pava hasta el 1 de marzo. Después, pasará por ciudades como Bilbao, Málaga, Alicante y Barcelona.

Número de contorsionismo de 'Kurios: Gabinete de curiosidades' del Circo del Sol. / Mathew Tsang

La historia y escenografía de este peculiar y original montaje se basa en el engranaje de un tren de vapor, en la mecánica de un reloj antiguo o en la estructura de la Torre Eiffel. Un mundo donde la ciencia, la ingeniería y la magia convergen. "De hecho, Laprise se inspiró en los cuatro mástiles que sostienen la carpa; dice que le recordaron a las antenas de una radio del siglo XIX", comenta Becky Williams, publicista de Kurios, a pocos minutos de comenzar la función.

El científico loco y un mundo por descubrir

En La Haya, un miércoles cualquiera la carpa del Cirque du Soleil se llena como si fuera fin de semana. Ni el frío de noviembre ni la oscuridad temprana interrumpen la alegría palpable entre quienes saben que están a punto de vivir una experiencia inolvidable. En la función nocturna no hay niños: solo adultos con cubos de palomitas que esperan ansiosos a que las luces se apaguen. La última vez que la compañía de circo canadiense visitó Sevilla fue en noviembre del año pasado con el revival de Alegría, su espectáculo más icónico. Sin embargo, esta producción —que ya acumula más de 3.000 funciones— nada tiene que ver con lo que hasta ahora han visto los sevillanos.

Los personajes Sr. Microcosmos y Cosmolito durante uno de sus números. / JFSavaria

Antes de que empiece el show, el show ya ha comenzado. Algunos artistas se pasean entre las gradas interactuando con el público mientras éste se acomoda, añadiendo una nota de humor a los nervios previos. De hecho, cuando el tiempo lo permite, es el único show que ofrece un número de bienvenida en lo alto de la Gran Carpa. Hasta que, de golpe, fundido a negro.

¿Qué es KURIOS? La impactante puesta en escena da pistas de esta nueva historia: es como adentrarse en el interior de la mecánica de un reloj o de un artilugio de la Europa renacentista, cuando los gabinetes de curiosidades eran lo que hoy conocemos como museos. El reloj del escenario marca las 11:11. Entonces, el protagonista, el Científico —o más bien el científico loco—, comienza a presentar al público un mundo lleno de personajes estrambóticos y realidades paralelas que sorprenden, emocionan y arrancan aplausos.

El aviador y su curioso avión antes de su número de equilibrismo. / Xurde Margaride

A partir de ahí aparecen figuras tan llamativas como el Sr. Microcosmos, que representa el progreso tecnológico e inspira su diseño en Obélix, pero con aires mecánicos. En el interior de su enorme panza, que pesa nueve kilos, vive Cosmolito, su ser intuitivo. Tras él surge el Hombre Acordeón —con un impresionante atrezzo hecho a mano con efecto óptico 3D—, los curiosistanianos, los Kurios (robots de época) y Klara, un personaje que encarna el telégrafo de lo invisible. En total, suben al escenario 50 artistas de 21 nacionalidades distintas y se utilizan hasta 464 elementos de utilería, el mayor número jamás empleado en un show del Cirque du Soleil.

Entre ellos destacan también los siete músicos, que aunque permanecen en segundo plano, aportan un papel protagonista gracias a una banda sonora interpretada completamente en vivo.

Acrobacias imposibles, yoyós y teatro de manos

En menos de tres horas se suceden 13 números diferentes: desde acrobacias imposibles que dejan sin aliento, a un acto de maestría con yoyó que sorprende por su precisión, o un teatro de manos sobre una gigantesca mano mecánica de 340 kilos que provoca carcajadas. La música no cesa y cada número se enlaza con el siguiente, llenando de detalles un espectáculo donde la imaginación lo envuelve todo.

Número de trapecistas de 'Kurios: gabinete de curiosidades' del Circo del Sol. / Xurde Margaride

Aquí los gramófonos pueden ser un perro o un tigre. Un tren de vapor casi a tamaño real irrumpe en mitad del escenario. De una gran caja musical emerge un asombroso número de trapecistas. De una mesa comienza un hipnótico acto de contorsionismo. El accidente de un aviador se transforma en una espectacular actuación de equilibrismo. Agilidad, suspense, vértigo, alegría y música, mucha música.

Gran red del espectáculo para el número de trapecistas. / Circo del Sol

Son muchas las curiosidades que esconde este montaje. El impresionante trampolín de grandes dimensiones es una de las funciones más aclamadas, aunque en un principio fue un error. "Nunca se había utilizado uno tan grande y, cuando lo hicimos, rebotaba demasiado para los trapecistas. Entonces decidieron exagerar esa característica y así lograron alcanzar la red del escenario. Al principio nadie creía que funcionaría, pero el director no quiso rendirse: quería hacer posible lo imposible", relata la publicista.

Tras una gran coreografía final que reúne a la inmensa mayoría de los artistas —donde el humor y la precisión mandan—, Kurios se despide de su público, que necesitará tiempo para asimilar lo vivido. El reloj del escenario marca las 11:12. En ese mundo paralelo imaginado por su director solo ha pasado un minuto. En el mundo real, también. Parece que el tiempo se ha detenido.