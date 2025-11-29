El pueblo de Huelva con el Belén viviente más antiguo de Andalucía: medio siglo de tradición entre vecinos

El Belén viviente más antiguo y uno de los más bonitos y originales de Andalucía está en Huelva. En concreto, esta representación de escenas tradicionales de la Biblia cuyos protagonistas son niños del pueblo y animales reales se celebra en el municipio onubense de Beas, perteneciente a la comarca del Condado.

Una localidad que empezó a celebrar este Belén viviente en 1970 ante la necesidad de recaudar dinero para emprender proyectos de mejora en edificios de Beas. Pero lo que comenzó como una iniciativa más se ha acabado convirtiendo, más de medio siglo después, en uno de los mayores atractivos de la provincia y una parada indispensable durante la Navidad.

Un Belén único en Andalucía: reconocimientos, premios y participación vecinal

Así, este Belén que es considerado el más antiguo de Andalucía, y uno de los de mayor historia de todo el país, ha sido reconocido como una de las 7 Maravillas de la Provincia y ha recibido diversos premios otorgados por asociaciones de belenistas y entidades públicas.

Para llevarlo a cabo, esta iniciativa cuenta con la participación de más de 170 voluntarios, de los que la mayoría son niños del pueblo, encargados de recrear las escenas costumbristas de la provincia.

Entre todos, recrean una treintena de escenas bíblicas y de oficios, herramientas y artículos de la época, en un pesebre vivo y único que recibe cada año a unos 20.00 visitantes. Todo ello conforma un enorme Belén de 3.000 metros cuadrados, de los que 2.000 metros cuadrados acogen el pesebre viviente.

Cuándo visitar el Belén viviente de Beas: fechas y horarios

Para este año, el Belén viviente abrirá sus puertas el día 29 de noviembre y se mantendrá así hasta el 4 de enero, cuando realizará su último pase hasta el próximo año.

Los días que se podrá visitar este Belén que se localiza en la Avenida Belén Viviente son el 29 y 30 de noviembre, mientras que en el mes de diciembre abrirá los días 6, 7, 8, 13, 14, 20, 21, 25, 27 y 28. En enero, por su parte, las visitas se realizarán los días 1, 3 y 4.

Los horarios de esta actividad serán de 15.30 a 19.30 horas los sábados y festivos, mientras que los domingos abrirá sus puertas de 11.00 a 13.00 horas y de 15.30 a 19.30 horas. La única excepción se encuentra en los días 6 y 8 de diciembre, que abrirá tanto en horario de tarde como de mañana.

Precios de las entradas para el Belén viviente de Beas

Para poder contemplar esta obra viviente, será necesario adquirir una entrada que se puede comprar tanto en la propia taquilla del Belén como de forma online. Los menores de hasta 3 años podrán entrar completamente gratis, mientras que los niños de entre 4 y 11 años deberán abonar 3 euros. Los mayores de 12 años, por su parte, tendrán que pagar una entrada de 6 euros.

Además, el municipio también cuenta con un Museo del Belén Viviente, en el que los visitantes podrán descubrir escenas y objetos relacionados con la tradición navideña de Beas, así como la evolución que ha tenido esta creación a lo largo de los años.