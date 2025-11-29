El tiempo se tuerce este domingo: vuelven las lluvias y las alertas a Andalucía

Adiós a los cielos despejados. Este domingo, Andalucía, y en concreto las provincias de Sevilla y Cádiz, sufren un cambio radical en el tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado los avisos amarillos en ambas provincias por riesgo de lluvias y tormentas desde las 06:00 horas de este domingo y hasta las 20:00 horas.

Este domingo, los cielos amanecerán muy nubosos y con precipitaciones débiles a moderadas, que se irán extendiendo de oeste a este durante de la comunidad a lo largo del día. Hay una probabilidad de chubascos localmente fuertes en Cádiz y Sevilla, que pueden ir acompañados de tormentas y granizo pequeño, de ahí a que la Aemet haya activado las alertas pertinentes tanto en la campiña sevillana, como en las comarcas de Grazalema, campiña gaditana, el litoral de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar.

Aviso amarillo por lluvia y tormentas en Cádiz y Sevilla / Aemet

Estas lluvias se harán presentes en casi toda Andalucía, aunque por la tarde, se abrirán claros, quedando en la vertiente atlántica los cielos poco nubosos al final del día. En cuanto a las temperaturas, las mínimas van a caer en las zonas serranas, donde no se descartan heladas.

Vientos flojos a moderados de poniente en el litoral mediterráneo, girando a levante al final del día; en el resto, vientos flojos variables, aumentando a moderados de componente norte.

El tiempo para el Gran Derbi

En la capital hispalense muchos ojos miran al cielo, ya que este domingo se celebra el gran derbi entre Sevilla y Betis. Sevilla capital es una de las afectadas por las alertas de la Aemet, con una probabilidad de lluvia del 90-95% durante la jornada dominical, que incluye la franja horaria en la que se disputa el partido.

El tiempo por horas este domingo en Sevilla / Aemet

Ya las previsiones en días anteriores auguraban un derbi pasado por agua, pero en este caso la Aemet ha activado avisos amarillos, además, por el riesgo de lluvias y tormentas. Según el tiempo por horas, hasta este sábado, de la Aemet, a las 17:00 horas, aún con el partido disputándose, podría dejar de llover. No obstante, el aviso se prolonga hasta las 20:00 horas.