El monasterio de Cádiz que prepara los dulces navideños favoritos de Niña Pastori: “Los mejores del mundo”

Los dulces navideños favoritos de Niña Pastori se realizan en un monasterio de Cádiz. Así lo ha afirmado la propia cantante nacida y criada en San Fernando, que ha asegurado que las hermanas de esta congregación hacen "los mejores" mantecados y creaciones navideñas de todo el país.

Las encargadas de crear estos dulces que cada año consiguen conquistar a la ciudadanía no solo de Cádiz, sino de toda la geografía nacional, son las hermanas Comendadoras del Espíritu Santo de El Puerto de Santa María que, a través de su torno, llevan su pasión por la cocina y su buen hacer por todo el territorio.

El convento donde se elaboran los pestiños favoritos de Niña Pastori

"Estos son los mejores pestiños del mundo entero", ha asegurado la propia cantante sobre su dulce favorito del monasterio: sus pestiños de chocolate.

Los dulces navideños favoritos de Niña Pastori están en un monasterio de Cádiz / Comendadoras del Espíritu Santo

Una creación culinaria que las hermanas realizan con harina, vino blanco, aceite, matalahúva, ajonjolí, naranja agria, sal y cobertura de chocolate que conforman una "explosión" de sabor y una "delicia irresistible", tal y como ha explicado el propio monasterio.

Los dulces artesanales favoritos en Cádiz: pestiños, mantecados y bocaditos

"Los hacen ellas. Son los mejores", ha señalado Niña Pastori. Además, ha aprovechado la ocasión para explicar que cada año acude al local para adquirirlos y que "no me falten". "Así que, por favor, venid y probadlos, que os van a encantar", ha recomendado la gaditana.

Las hermanas de este monasterio de la Bahía de Cádiz, por su parte, han afirmado sobre la frecuencia con la que la artista acude a su torno a adquirir alguno de sus productos: "Ella siempre compra nuestros pestiños de chocolate. Son sus favoritos".

Dónde comprar los dulces favoritos de Niña Pastori: torno, horarios y venta online

Pero los pestiños de chocolate no son los únicos productos que ofrecen las hermanas, sino que entre sus creaciones, que se pueden adquirir desde cinco euros, se encuentran los alfajores celestiales, bocaditos de pan de Cádiz, bocaditos de turrón, bombón de mantecado, hojaldrinas, mantecaditas de canela o de vainilla, mantecados artesanos, mazapanes, nevaditos, polvorones de almendra o roscos de vino.

Además, el monasterio cuenta con una caja surtida de mantecado por 26 euros para que los comensales puedan degustar sus principales dulces. Todo esto se puede adquirir a través de su página web y su torno, abierto de 9.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 19.30 horas.