La Calahorra inaugura la primera planta agroindustrial de biometano con inyección a la red en Andalucía

AGR Biogás, empresa pionera en la producción de biometano en Andalucía, ha inaugurado en el municipio granadino de La Calahorra la primera planta agroindustrial de biometano de la comunidad con inyección directa a la red gasística general. Será la primera vez que en Andalucía se suministre este gas de origen renovable listo para el consumo tanto de la industria como de los hogares.

25 millones de inversión y energía para más de 11.000 hogares

La nueva planta ha supuesto una inversión privada de 25 millones de euros y tendrá capacidad para generar cada año 58 GWh de biometano a partir de restos de la actividad agroganadera de la zona, una producción equivalente al consumo energético anual de más de 11.000 hogares. Este volumen permitirá reducir 23.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, el equivalente a la plantación de 920.000 árboles, con tecnología de última generación para lograr la máxima eficiencia en la generación de gas verde y la reducción de olores.

La puesta en marcha de estas instalaciones ha generado más de medio centenar de empleos directos e indirectos en la comarca. Una veintena de puestos se ha vinculado a las obras de construcción y el resto se mantendrá ligado a la actividad ordinaria de la planta.

Apoyo del sector agroganadero y de las instituciones

El acto institucional reunió a más de 250 personas / El Correo

Al acto inaugural han asistido cerca de 250 personas, entre ellas numerosos agricultores y ganaderos de la comarca, que encuentran en este proyecto un aliado para la gestión de sus restos orgánicos y la reducción de emisiones, además de un impulso a la economía local. También han participado representantes de instituciones políticas, científicas y del propio sector, que han querido mostrar su respaldo a este proyecto de bioeconomía circular llamado a abrir paso a la implantación del biometano en Andalucía.

Es para nosotros un orgullo inaugurar la primera planta de Andalucía con la que vamos a dar los primeros pasos hacia la descarbonización de la región desde el biometano. Se trata de un proyecto en el que hemos trabajado durante muchos años para crear valor a partir de los recursos que nos ofrece nuestra tierra y esperamos que pueda ser referente para todos los proyectos que verán la luz en los próximos años. David Piñero — Director general de AGR Biogás

En la inauguración ha intervenido la delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía en Granada, Carmen Lidia Reyes, que ha reiterado el apoyo del Gobierno andaluz al desarrollo del biometano para avanzar en la descarbonización de la región y respaldar al sector agroganadero aportándole una solución para la gestión de sus residuos animales y vegetales.

Por su parte, el alcalde de La Calahorra, Alejandro Ramírez, ha puesto de relieve que con esta pionera planta de biometano el municipio se convierte en “ejemplo y referente en energías renovables en Andalucía, marcando el camino energético del futuro con un proyecto impulsor de desarrollo, empleo y riqueza para la comarca y que ayuda a sus agricultores y ganaderos”.

El acto ha contado también con la presencia del secretario general de UPA a nivel nacional, Cristóbal Cano, que ha destacado la importancia de la puesta en marcha de este proyecto ya que será un aliado para el sector agrario y ganadero y, además, “será el espejo para abrir camino al biometano y al desarrollo de más plantas en el futuro”.

Un proyecto de economía circular para el Marquesado del Zenete

La planta se ubica a siete kilómetros del núcleo urbano de La Calahorra y procesará cada año 104.000 toneladas de restos agroganaderos —como gallinaza, purín porcino, alperujo, lactosuero y otros residuos líquidos procedentes de la agroindustria— todos ellos de carácter orgánico y con origen en un radio cercano a las instalaciones.

De estos desechos, que sin tratamiento resultarían contaminantes, se extrae energía limpia que se inyecta directamente a la red gasística general gracias a la conexión ejecutada por Redexis mediante la construcción de un ramal de 13 kilómetros, que permitirá hacer llegar esta energía renovable a consumidores domésticos e industriales de la zona.

La planta producirá también biofertilizante y digestato, con compuestos estabilizados que se devuelven al campo para mejorar la calidad de los suelos. Se trata de un proyecto de economía circular que refuerza la sostenibilidad de las zonas rurales y contribuye al desarrollo de la comarca y a la fijación de la población en el territorio, al tiempo que genera actividad y empleo en el Marquesado del Zenete.

En total, AGR Biogás cuenta con una cartera de 30 proyectos en España que verán la luz en los próximos años.

La construcción de la planta se ha llevado a cabo siguiendo medidas y parámetros de calidad, excelencia y sostenibilidad muy exigentes, con el objetivo de ofrecer la máxima seguridad ambiental y la mayor garantía en su actividad. AGR Biogás destaca la aportación de empresas expertas y referentes en sus ámbitos, como Kanadevia. Otras firmas que han participado en el proyecto son Prodeval y Ventuceli.

AGR Biogás, pionera del biometano en Andalucía

AGR Biogás es la empresa pionera en la promoción, construcción y operación de plantas de biometano en Andalucía. Fundada en 2018, cuenta con un equipo promotor que empezó a explorar las posibilidades del biogás en la comunidad en 2011. Hoy es líder del sector en la región, con más de la mitad de los proyectos actualmente en tramitación. Con sede en Sevilla, dispone también de una delegación en Madrid desde la que impulsa proyectos en otras comunidades autónomas en distintas fases de ejecución.