Quién es García Alcaina, presidente de la Diputación de Almería: el alcalde más votado del "último rincón" de la provincia

Un alcalde de un municipio de apenas 1.000 habitantes situado en el "último rincón" de la provincia de Almería. José Antonio García Alcaina ha abierto este lunes una nueva etapa en la Diputación con el objetivo de dejar atrás la mayor crisis política de la institución provocada por un caso de corrupción que ha alcanzado a su ex presidente Javier Aureliano García y a otros dos vicepresidentes. Ha sido el elegido por el PP de Almería para pilotar un complejo proceso que debe desembocar en las elecciones de 2027 cuando los populares se jugarán una mayoría absoluta que han conseguido consolidar durante décadas.

El PP de Almería, que preside Ramón Fernández-Pacheco como persona de máxima confianza del presidente andaluz, Juanma Moreno, ha elegido para afrontar el gran desafío de encauzar esta grave crisis, a un técnico de telecomunicaciones que ha realizado su trayectoria política en el municipio de La María, con 1.200 habitantes censados y ubicado en el punto más distante de la capital de toda la provincia próximo a Murcia. En el "último rincón" como describió el representante del PP durante su intervención en el Pleno de la institución provincial.

En La María fue teniente de alcalde entre 2011 y 2019. En esa fecha se presentó a las elecciones y se convirtió en el alcalde del PP de esta provincia con un mayor porcentaje de votos. El 89% de los censados que ejercieron su derecho al voto (637) le votaron. El resto respaldaron al PSOE que sólo obtuvo un concejal.

Desde 2021, además, forma parte del equipo de la Diputación Provincial como responsable de Deportes. Compartió así equipo de gobierno desde entonces con Javier Aureliano García o Fernando Giménez, aunque su nombre y su área no han aparecido en ningún momento en los informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil.

Toma de posesión

"Alcalde" fue la palabra más repetida por José Antonio García Alcaina durante una toma de posesión centrada en la gestión y en el papel de la Diputación Provincial como garante de la "vertebración territorial" y principal apoyo especialmente de los pequeños municipios. "Ser alcalde de un pequeño municipio de interior es mi mayor orgullo y mi mayor aval", subrayó el nuevo presidente quien defendió el equipo existente en la Diputación: "No os vamos a defraudar".

El nuevo presidente se rodeó de hecho de alcaldes en su acto de toma de posesión en el que estuvo además acompañado por el consejero y presidente provincial del PP, Ramón Fernández-Pacheco.

García Alcaina eludió por completo referirse a la situación de Javier Aureliano García o a la investigación abierta por la UCO que arrancó por un contrato de material sanitario firmado en 2020 y se fue extendiendo a contratos firmados por la institución provincial desde 2016 en los que se han detectado indicios de posibles cobros de comisiones por parte de altos cargos de la Diputación, entre ellos su presidente. No hubo palabras de defensa de la inocencia o de reconocimiento del trabajo realizado hasta el momento ni tampoco de autocrítica o asunción de responsabilidades.

Sí se refirieron a la grave crisis abierta por corrupción todos los grupos de la oposición que incidieron en pedir explicaciones al presidente de la Diputación, así como "más transparencia" e información pública para aclarar lo ocurrido.

"Es un acto de normalidad democrática"

El presidente del PP de Almería incidió en que el relevo en la Diputación de Almería es un "acto de absoluta normalidad democrática" y reiteró que el objetivo es que todas las instituciones de la provincia funcionen. "La Diputación presta un servicio espléndido en favor de los 103 municipios de la provincia y el nuevo presidente va a continuar", subrayó.

Fernández-Pacheco reiteró su confianza en que el ex presidente y el ex vicepresidente de la Diputación de Almería sean capaces de "demostrar su inocencia" en los juzgados y expresó su máximo respeto al Juzgado y a la UCO. "Nosotros no cuestionamos sus decisiones".