Sucesos
Incendio en un centro de salud de Córdoba: suspendidas las consultas y trasladadas las Urgencias
Los bomberos continúan extrayendo humo del aparcamiento subterráneo del edificio
Hugo Gallardo
El incendio de este lunes en el centro sanitario Carlos Castilla del Pino ha obligado a suspender toda su actividad de consultas y especialidades en el día. Dos unidades del cuerpo municipal de bomberos continúan, pasadas las 12.00 horas, extrayendo humo del interior del edificio, que se ha expandido desde el sótano, donde ha ardido una furgoneta, a las plantas superiores.
Mientras tanto, a expensas de que se recobre la normalidad, el servicio de Urgencias que se presta en dicho centro de salud se traslada al centro Santa Victoria del Sector Sur, según han informado desde la delegación de Salud a este periódico.
Por el momento, se desconocen las causas que han provocado el fuego en una furgoneta perteneciente al servicio sanitario, aunque sí se ha descartado que sea un vehículo eléctrico.
Además, tras una batida por la plantas subterráneas y el resto del edificio, el delegado de Seguridad del Ayuntamiento, Jesús Coca, ha segurando que no se han producido daños personales. Únicamente se ha visto parcialmente afectado otro vehículo próximo a la furgoneta que ha ardido, han informado desde los servicios de extinción.
"Mucho humo" y respuesta inmediata
El suceso ha ocurrido pasadas las 9.30 de este lunes, según los avisos recibidos por el servicio de Emergencias 112. La respuesta inmediata de los sistemas de protección, bomberos y Policía Local ha permitido evacuar a unas 300 personas que estaban en el interior del edificio, según datos del propio centro y sofocar el fuego.
"Han funcionado todos los sistemas de alarma, humo y señalización", ha indicado Joaquín Gavilán, subdirector de servicios generales. Sin embargo, la gran cantidad de humo propagado por las plantas ha impedido reanudar finalmente la actividad.
A su llegada, la Policía Local ha intervenido en el desalojo de profesionales sanitarios y pacientes, y posteriormente ha acordonado el centro estableciendo un perímetro de seguridad desde la avenida Isla Fuerteventura hasta las setas. Tras una hora y media en el exterior del edificio, los responsables sanitarios han comunicado la suspensión definitiva de la actividad médica, dispersándose la zona de gente.
Desde el servicio de bomberos se continúa trabajando en la extracción del humo del aparcamiento con ventiladores. Una vez concluya se evaluaran los posibles daños de la estructura del edificio.
