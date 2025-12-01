Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un muerto tras un brutal accidente entre un coche y un autobús de turistas en Córdoba

El turismo colisionó contra el autobús y cayó por un desnivel, quedando la persona fallecida atrapada

CÓRDOBA

Una persona ha fallecido este lunes tras un grave accidente de tráfico en la N-432, a la altura de Santa Cruz (Córdoba), cuando el turismo que conducía colisionó contra un autobús, según ha informado el 112 Andalucía, servicio adscrito a la Junta de Andalucía a través de la Agencia de Emergencias.

El Teléfono 112 atendió a las 9:15 horas de la mañana un aviso de socorro por un siniestro ocurrido entre un turismo y un autobús en la carretera N-432 en sentido Granada. Según los llamantes, el conductor del coche había quedado gravemente afectado al caer su vehículo por un desnivel.

Rápidamente, se activó a los Bomberos de Córdoba, a Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, Policía Local y Conservación de la Vía.

La víctima tuvo que ser excarcelada

Según fuentes de Bomberos, la víctima estaba atrapada en el vehículo y tuvo que ser excarcelada. Por el momento, no han trascendido más datos personales de la persona fallecida. Por su parte, los pasajeros del autobús —un grupo de turistas— han resultado todos ilesos.

TEMAS

